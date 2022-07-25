Міноборони РФ визнало удар по Одеському морпорту

Міністерство оборони РФ у неділю, 24 липня, визнало удар по морському порту Одеси. Там стверджують, що знищили український військовий корабель, склад наданих Сполученими Штатами протикорабельних ракет "Harpoon", а також вивели з ладу виробничі потужності підприємства з ремонту та модернізації корабельного складу Військово-морських сил України.

Ввечері 23 липня депутат Держдуми РФ Євген Попов у розмові з BBC визнав, що удар по порту Одеси завдала РФ. За його словами, ціллю були ракети Harpoon, які знаходились там. Вранці 24 липня речниця міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова заявила, що в Одеському порту знищили український військовий катер. Офіційний коментар російського міноборони з'явився через добу після удару.

Москва не визнавала атаку

22 липня Україна та Росія підписали в Стамбулі окремі угоди з Туреччиною та Організацією Об'єднаних Націй про розблокування морських портів, у тому числі порту "Одеса", для екпсорту з України зернових. А вже 23 липня Росія атакувала порт чотирма крилатими ракетами типу "Калібр".

Як зауважили в міністерстві закордонних справ України, РФ знадобилося менше 24 годин, щоби поставити під сумнів домовленості та обіцянки, дані нею. "Російська ракета - це плювок президента РФВолодимира Путіна в обличчя генеральному секретареві ООН Антоніу Гутеррішу та президентові Туреччини Реджепу Ердогану, які доклали величезних зусиль для досягнення угоди", - наголосили в МЗС.

Водночас у міністерстві оборони Туреччини заявили, що Москва не бере на себе відповідальність за удар. "Росіяни сказали нам, що вони не мають абсолютно ніякого відношення до цієї атаки, і вони дуже уважно вивчають це питання" - прокоментував міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, який був одним із підписантів "зернової угоди".

Удар після домовленості

Удар по Одеському морпорту засудили в Європейському Союзі, Великобританії, Сполучених Штатах. Зокрема, держсекретар США Ентоні Блінкен наголосив, що він "ставить під серйозний сумнів відданість Росії підписаним напередодні домовленостям".

В ООН також засудили удар: заступник генсека Фархан Хак зазначив, що "повне виконання угоди Росією, Україною та Туреччиною є обов'язковим". Водночас американське видання The New York Times, посилаючись на слова неназваного високопосадовця ООН, повідомило, що Росія "можливо, технічно не порушила" домовленості, якщо завдала удару по військовому об'єкту.

В неділю речник українського МЗС повідомив, що Україна звернулася до керівництва ООН за роз'ясненнями та отримала запевнення, що "неофіційний коментар неназваного джерела для NYT не відображає позицію організації".