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4 HIMARS і 580 дронів Phoenix Ghost – США виділили новий пакет військової допомоги Україні
21:58 22.07.2022 |
Координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі у п'ятницю повідомив про затвердження нового пакета безпекової допомоги Україні вартістю 270 мільйонів доларів.
Як повідомляє "Європейська правда", про це Кірбі заявив у п'ятницю на закритому брифінгу для ЗМІ.
До складу нового пакета військової допомоги входять чотири реактивні системи залпового вогню HIMARS, 36 тисяч артилерійських снарядів, бронебійні системи та 580 безпілотників Phoenix Ghost.
За словами представника Білого дому, загальний обсяг військової допомоги Україні з боку США становить 8,2 мільярда доларів.
Кірбі також уточнив, що тепер Україна матиме 20 реактивних систем залпового вогню HIMARS: 16 від Сполучених Штатів і ще чотири - від інших країн-партнерів.
Новий пакет військової допомоги Джон Кірбі анонсував на початку тижня.
Після цього міністр оборони Олексій Резніков після розмови з главою Пентагону Ллойдом Остіном анонсував "дуже хороші новини" зі США.
Нагадаємо, президент США Джо Байден 8 липня підписав указ про виділення Україні військової допомоги в розмірі 400 мільйонів доларів, до якої увійшли зокрема чотири додаткові реактивні системи залпового вогню HIMARS.
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