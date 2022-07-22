Голова комітету бундестагу виступила за пряме постачання важкої зброї Києву

Німеччині слід відмовитися від так званих кругових постачань важких озброєнь Україні та почати постачати такі озброєння безпосередньо, вважає голова комітету бундестагу з оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман. "Ми повинні знайти в собі мужність визнати, що це (кругові поставки - Ред.) працює не так, як ми собі уявляли, і відповідно маємо замість них перейти до прямих поставок", - заявила Штрак-Циммерман в інтерв'ю, опублікованому в газеті Rheinische Post у п'ятницю, 22 липня.

До цього комітет бундестагу з оборони закликав канцлера ФРН Олафа Шольца якнайшвидше скликати "Національну конференцію з України", щоб узгодити подальші дії з метою допомоги Україні. У ній мають взяти участь представники уряду, збройних сил, промисловості та профспілок.

Бундестаг підтримав постачання Києву важких озброєнь

Наприкінці квітня бундестаг переважною більшістю голосів підтримав постачання важких озброєнь Україні. У рішенні депутатів, ухваленому 586 голосами, міститься заклик до уряду ФРН "продовжити і по можливості прискорити постачання Україні необхідної їй техніки, при цьому розширивши передачу важких та складних систем озброєнь, наприклад у рамках кругових поставок". Для цього Німеччина обіцяла компенсувати постачання важкої техніки радянського виробництва із запасів східноєвропейських країн, з якою українські військові добре знайомі.

Наприкінці червня уряд ФРН оприлюднив список зброї, поставленої Україні безпосередньо. З нього випливає, що з кінця березня Німеччина передала Києву переважно міни, підривники та ручні гранати. У червні Україна також отримала від ФРН сім протитанкових гаубиць, які спочатку обіцяли поставити на початку травня.

Перші 15 зенітних самохідних установок Gepard, обіцяних Києву ще на початку квітня, Україна має отримати наприкінці липня, решта - до кінця серпня. На початку червня стало відомо, що Німеччина також має намір поставити Україні три реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) Mars II.