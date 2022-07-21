Британія оприлюднила список військової допомоги Україні

Британія поставить в Україну десятки артилерійських знарядь, сотні дронів і ще сотні одиниць протитанкової зброї найближчими тижнями, заявив міністр оборони країни Бен Воллес.

Про це він повідомив в оновленому звіті до парламенту.

Постачання значно посилить підтримку Британією України, яка бореться проти жорстокого та невиправданого вторгнення Росії, повідомляє Генштаб України.

Військова допомога передбачатиме:

- понад 20 155-мм самохідних установок М109

- 36 артилерійських установок L119 калібру 105 мм

- 1 600 одиниць протитанкової зброї

- радіолокаційні системи контрбатарейної боротьби

- понад 50 тисяч артилерійських боєприпасів до радянської артилерії, яку має Україна

- сотні дронів

- сотні баражуючих боєприпасів, тобто бойових безпілотників.

Ця техніка посилить здатність ЗСУ захищатися від невибіркового використання артилерії Росією, вважають в Генштабі.

"Асортимент обладнання, яке ми надаємо, демонструють силу нашої рішучості. Разом з нашими міжнародними партнерами ми забезпечимо, щоб Україна мала інструменти для захисту своєї країни від незаконного вторгнення Путіна", - сказав Воллес.

Збільшення допомоги відбувається після того, як у червні прем'єр Борис Джонсон оголосив, що Британія дасть Україні ще один мільярд фунтів стерлінгів (1,2 млрд доларів) військової підтримки.

Фінансування, яке з початку війни сягнуло 2,3 мільярда фунтів стерлінгів (2,7 млрд доларів), ознаменує новий етап у підтримці міжнародної спільноти, що дозволить Україні вийти за межі захисту та розпочати наступ, додають у Генштабі.

Наступний етап військової підтримки, який оплачується коштом цього додаткового фінансування, включатиме ще більш досконалі системи протиповітряної оборони, безпілотні літальні апарати та інноваційне нове обладнання для електронної боротьби, кажуть в ЗСУ.

Україна вже отримала 6 900 одиниць протитанкової зброї NLAW, Javelin, Brimstone, а також 16 тисяч артилерійських снарядів, шість машин Stormer із зенітними ракетними установками Starstreak та сотні ракет, додали в британському міноборони.

Британія поставила Україні морські ракети Brimstone, реактивні системи залпового вогню, 120 бойових броньованих машин і велику кількість нелетальної допомоги, зокрема понад 82 тисячі шоломів, 8 450 бронежилетів і понад 5 тисяч приладів нічного бачення.