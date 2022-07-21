Порошенко обговорив із послом США підтримку ЗС України та продовження демократичних реформ

П'ятий президент України, народний депутат (фракція "Європейська солідарність") Петро Порошенко провів зустріч із Послом США в Україні Бріджит Брінк, вони обговорили підтримку української армії та продовження демократичних реформ.

"Чудова розмова з новим послом Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк. Професійна, вдумлива, насичена і стратегічна. Такою, якою вона має бути між справжніми друзями та союзниками", - написав Порошенко у фейсбуці.

Він додав, що повністю поділяє підхід посла про те, що демократична, суверенна та незалежна Україна належить до інтересів США.

"Разом ми точно і вистоїмо, і обов'язково переможемо", - переконаний Порошенко.

"Багато хто говорив про допомогу українській армії. Розповів про те, що зі свого боку робимо ми в партії "Європейська солідарність": від бронемашин до вантажівок для фронту, від радіообладнання до дронів, які так необхідні нашим бійцям, та багато іншого", - зазначив лідер партії.

Порошенко наголосив, що був вражений відданістю посла Брінк максимально допомагати Україні не лише у відсічі російському агресору, а й у зміцненні внутрішньої єдності та продовженні демократичних реформ, боротьбі з корупцією, забезпеченні верховенства прав та свобод ЗМІ.

"Домовилися про подальшу співпрацю та комунікацію на користь зміцнення двостороннього діалогу та потужної підтримки України з боку Вашингтона", - резюмував Порошенко.