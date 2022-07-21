США не виключають постачання Україні західних винищувачів

Американська влада не виключає постачання західної військової авіації в Україну. Про це заявив начальник штабу ВПС США генерал Чарльз Браун, відповідаючи на запитання журналістів у середу, 20 серпня, на Аспенскому безпековому форумі в Колорадо. Він зазначив, що може йтися як про літаки зі США, так і з інших західних країн.

За словами Брауна, спочатку необхідно зрозуміти, на що конкретно розраховують українці. Потім, зазначив генерал, потрібно вивчити можливості не лише США, а й їхніх союзників та партнерів, які можуть бути зацікавлені у забезпеченні безпеки України. Окрім американської техніки, вважає начальник штабу, можливі постачання шведського JAS 39 Gripen, французького Rafale, європейського винищувача Eurofighter. Він підкреслив при цьому, що не може поки що уточнити, які саме винищувачі може отримати Україна.

При цьому Браун зазначив, що про радянських винищувачів не йдеться, оскільки до них складніше дістати запчастини. За його словами, у постачаннях точно не буде техніки російського виробництва. Генерал також повідомив, що США та низка інших західних країн вивчають можливість навчання українських пілотів.

