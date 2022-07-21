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АНАЛІТИКА

Рішення про навчання українських пілотів поки немає, але питання вивчається - Міллі

 

Рішення про навчання українських пілотів США та їхніх союзників поки що немає, але це питання вивчається, повідомив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі.

"Ми розглядаємо всі опції, щоб подати міністру та президенту. Рішень щодо цього поки немає. Але вивчаємо широке розмаїття опцій, щоб додати навчання пілотів", - сказав Міллі на брифінгу за результатами четвертої зустрічі Контактної групи з оборони України в середу.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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