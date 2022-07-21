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Литва передасть Україні додаткові бронетранспортери і боєприпаси
22:55 20.07.2022 |
Міноборони Литви збирається передати Україні додаткові бронетранспортери M113 та M577, а також боєприпаси.
Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні Міноборони Литви.
"Найближчим часом Литва надасть Україні додаткову військову підтримку - бронетранспортери M113 і M577, які дуже потрібні Україні, а також боєприпаси, необхідні для підготовки резерву" - заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас на засіданні Координаційної групи НАТО з підтримки України.
Він наголосив, що завдяки наданій чи обіцяній кількості М113 ця бронемашина стає вагомою частиною Збройних Сил України, і Литва цьому значною мірою сприяє.
Міністр також звернув увагу на роль країн, які підтримують Україну, в організації навчання українських військових. Литва пропонує організувати широку військову підготовку Збройних сил України.
"Україна визначила основні потреби в курсах, і литовська армія готова на них відповісти. Наразі є запит на підготовку військових поліцейських, фахівців з розмінування. Литовська армія також сприятиме масштабній підготовці українського особового складу у Сполученому Королівстві, направивши туди інструкторів", - сказав Анушаускас.
Військова підтримка Литви, надана Україні, включає системи протиповітряної оборони Stinger, протитанкову зброю, бронежилети та шоломи, 120-мм міномети, стрілецьку зброю, боєприпаси, тепловізори, безпілотники, протидрони, радари спостереження, бронетранспортери M113, вантажівки, позашляховики, а також - безпілотник Bayraktar TB2 з боєприпасами, який купили за кошти, зібрані громадянами.
Загалом військова підтримка Литви Україні наразі становить близько 123 мільйонів євро.
Литовська армія також оцінює можливість відправки до 10 інструкторів до Сполученого Королівства, яке має намір протягом наступних трьох місяців провести базову 3-тижневу військову підготовку для 10 000 українських вояків.
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