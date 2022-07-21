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США виділять Україні 169 мільйонів доларів гуманітарної допомоги
22:47 20.07.2022 |
США через Агентство з міжнародного розвитку USAID нададуть додаткові 169 мільйонів доларів допомоги для підтримки людей, які постраждали від війни Росії проти України.
Про це повідомило посольство США в Україні в Twitter та офіційний сайт USAID.
У посольстві розповіли, що нададуть необхідне харчування, притулок, воду, засоби гігієни та медичне обслуговування тим, хто цього потребує.
Додаткове фінансування забезпечить екстрену продовольчу та грошову допомогу, безпечну питну воду, матеріально-технічну підтримку.
А також підтримку управління інформацією для гуманітарних операцій, харчування, екстрену допомогу з притулком, предмети гігієни, екстрену медичну допомогу та психіатричну допомогу українцям, які безпосередньо постраждали від конфлікту, додали в USAID.
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