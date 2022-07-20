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АНАЛІТИКА

Посли ЄС узгодили нові санкції проти РФ, вони набудуть чинності завтра – ЗМІ

 

Постійні представники держав-членів Європейського Союзу в середу схвалили новий пакет санкцій проти Росії - відповідне рішення має бути оприлюднене завтра в Офіційному журналі ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише кореспондент "Радіо Свобода" у Брюсселі Рікард Джозвяк.

"Посли ЄС тепер дали зелене світло сьомому пакету санкцій ЄС проти Росії. Золото, зокрема золоті прикраси, включені (в санкції). Він має бути опублікований в офіційному журналі ЄС завтра", - написав Джозвяк у Twitter.

15 липня Єврокомісія схвалила спільну пропозицію щодо сьомого пакета санкцій проти РФ, нові обмеження передбачають часткову заборону ввезення російського золота та більший контроль за експортом подвійного використання та передових технологій.

У межах нового пакету санкцій Європейський Союз планує додати до санкційного переліку першого віцепрем'єр-міністра Росії Андрєя Белоусова, мера Москви Сєргєя Собяніна та двох російських акторів, а також запровадити додаткові санкції проти найбільшого банку Росії - "Сбербанку".

За даними ЗМІ, ЄС готується прописати винятки в санкційному режимі щодо Росії, аби виключити з-під дії обмежень активи, пов'язані з торгівлею продовольством і добривами.

Євросоюз вже ухвалив шість пакетів санкцій проти Росії через те, що вона свідомо порушила міжнародне право, коли розпочала вторгнення до України.
 

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