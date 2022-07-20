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АНАЛІТИКА

Експерти з питань Східної Європи вимагають термінового постачання Києву важкого озброєння

 

Майже через місяць після того, як група німецьких інтелектуалів, діячів культури та публіцистів закликала покінчити з військовим конфліктом в Україні шляхом дипломатичних домовленостей і погодити режим припинення вогню, майже 100 експертів з питань Східної Європи з різних країн світу виступили з критикою цього звернення. Їхній відкритий лист у відповідь із закликом якнайшвидше постачати важке озброєння Україні опубліковано у вівторок, 19 липня, на сайті Focus Online.

96 політологів, істориків і політиків, що спеціалізуються саме на східноєвропейському регіоні, зайняли жорстку позицію щодо більш ніж 20 підписантів червневого призову про припинення вогню, ставлячи під сумнів їхню компетентність: жоден з них досі "не звертав на себе уваги у російсько-українські відносини", йдеться у публікації.

Неправильний підхід до "стримування російського імперіалізму"

Оскільки йдеться про війну між Україною та Росією, серед авторів першого відкритого листа під назвою "Перемир'я - зараз!" "вражає повна відсутність дослідників української та/або російської політики, армії, історії та культури", йдеться у зверненні у відповідь, під заголовком "Важке озброєння зараз!", яке підписали, зокрема, історики Андреас Каппелер (Відень) і Тімоті Снайдер (Нью-Гейвен у США), німецькі "зелені" політики Ребекка Гармс (Rebecca Harms) і Марілуїзе Бек (Marieluise Beck), колишній посол Німеччини в Москві Ернст-Йорг фон Штудніц (Ernst-Jörg von Studnitz) та багато інших.

Критики зазнала, зокрема, ідея про "обмеження військово-технічної допомоги Україні" і пов'язану з цим надію на "продуктивні переговори з Росією" - у них фахівці зі Східної Європи бачать неправильний підхід до "стримування російського імперіалізму". Викликає занепокоєння, що "масове позбавлення власності, депортація, нанесення каліцтв і вбивства цивільного населення на нових окупованих Москвою у 2022 році територіях України", "очевидно, другорядні" для тих, хто підписав заклик про припинення вогню.

Зброя буде потрібна Києву і в майбутньому - зі стратегічних міркувань

"Переговори та припинення вогню, звісно, ​​у принципі необхідні", - погоджується ініціатор нового звернення, експерт Стокгольмського центру вивчення Східної Європи Андреас Умланд (Andreas Umland) в інтерв'ю Redaktions Netzwerk Deutschland. Однак, за його словами, важка зброя потрібна Україні якнайшвидше і більше не лише з тактичних міркувань, а й з стратегічних, на майбутнє, оскільки вона ще довго не буде інтегрована у військові союзи.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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