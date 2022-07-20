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АНАЛІТИКА

ЄС пом'якшить санкції проти росбанків: дозволить розрахунки за продовольство – Reuters

 

Євросоюз планує помʼякшити санкції проти російських банків і розморозить частину коштів задля проведення розрахунків за продовольство.

Про це пише Reuters з посиланням на проєкт документа у розпорядженні редакції.

Відповідні зміни Європейський Союз планує схвалити в середу, 20 липня. Блок піде на такий крок на тлі критики з боку африканських лідерів щодо нібито негативного для торгівлі впливу санкцій проти РФ за її жорстоку війну проти України.

При цьому нестача агропродукції на світовому ринку зумовлена передусім блокуванням російським флотом українських портів, що слугували основним маршрутом для експорт зернових з України.

У середу країни ЄС планують розморозити раніше заблоковані активи провідних російських кредиторів - ВТБ (VTBR.MM), Совкомбанку, Новикомбанку, Банку ФК "Откритіє", Внєшекономбанк (ВЕБ.РФ), Промсвязьбанк і банк Росія, йдеться в документі.

Згідно нових санкцій Сбербанк, найбільший російський банк, також підлягає заморожуванню активів. Виняток становитимуть фінансові ресурси, необхідні для торгівлі продовольством. Необхідна сума може бути виділена "після підтвердження, що такі кошти необхідні для закупівлі, імпорту або транспортування сільськогосподарської та харчової продукції, зокрема - пшениці та добрив".

Відповідно до переглянутих санкцій, ЄС також планує сприяти експорту продовольства з російських портів, які трейдери самостійно припинили обслуговувати після санкцій ЄС.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

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