Путін назвав умову для експорту зерна з України

Кремлівський лідер заявив, що росія готова сприяти експорту продовольства з України, однак для цього Захід має зняти, за його словами, «обмеження» для поставок зерна з росії.

Про це він сказав у вівторок під час перебування в Ірані, передає Укрінформ із посиланням на Le Monde.

«Ми сприятимемо вивезенню українського зерна, але ми виходимо з того, що всі обмеження, пов'язані з поставками російського зерна, будуть зняті», - сказав путін журналістам у Тегерані після переговорів з президентами Ірану й Туреччини.

Він також наголосив, що цьому раніше ніхто з міжнародного співтовариства не заперечував.

«Як відомо, американці зняли обмеження на постачання російських добрив на світові ринки», - сказав путін. Він також заявив, що для поліпшення ситуації на міжнародних продовольчих ринках, потрібно дозволити поставки російського зерна на експорт.

Як повідомлялося, США, країни Європи та інші країни неодноразово підкреслювали, що їхні санкції жодним чином не стосуються продовольства, яке постачається в російську федерацію або з неї. Саме на цьому наголошується в оприлюднених минулого тижня Міністерством фінансів США офіційних роз'ясненнях.

Документ однозначно вказує, що Сполучені Штати не вводили жодних обмежень на транзит або поставки в росію чи з її території агропромислової продукції та добрив. До переліку обмежень для імпорту в США увійшли лише вироби морської продукції й алкоголь, однак експорт такої продукції в росію не заборонений.