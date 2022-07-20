Кулеба про домовленості щодо розблокування портів: Ми на дуже просунутій стадії

Переговори про відкриття коридорів для вивезення зерна з українських портів перебувають «на дуже просунутій стадії», але можуть зірватися в будь-який момент.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі національного телемарафону, повідомляє Укрінформ.

«У дипломатії є таке правило: ніщо не погоджено, якщо все не погоджено. Все може зірватися в будь-який момент. Але дійсно, станом на зараз ми на дуже просунутій стадії і сподіваємося, що росія поведе себе відповідально і підпишеться під тими зобов'язаннями, які передбачені проєктом цієї», - сказав він.

Кулеба поінформував, що переговори складні і ведуться на дуже серйозній вертикалі Генсека ООН до технічних експертів, які відпрацьовують деталі.

«Є конкретне, чітке доручення Президента: всі деталі мають бути відпрацьовані таким чином, щоб усунути будь-яку загрозу для України з мора, і все це дуже складно», - зауважив глава МЗС.

Як повідомляв Укрінформ, 13 липня у Стамбулі відбулася зустріч військових делегацій Міністерств оборони Туреччини, України та росії, а також делегації ООН, на якій, зокрема, домовилися створити центр з вивезення зерна. Вчора міністр оборони Туреччини Хулусі Акар сказав про те, що цього тижня може відбутися нова зустріч.