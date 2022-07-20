США передуть Україні додаткові HIMARS – Білий дім

Білий дім цього тижня має оголосити про новий пакет військової допомоги Україні.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це на брифінгу у вівторок оголосив координатор Ради з нацбезпеки США і стратегічних комунікацій Джон Кірбі.

"Ми продовжимо надавати Україні історичні рівні безпекової допомоги. Пізніше цього тижня адміністрація оголосить про новий пакет допомоги із військовим обладнанням для України. Це буде 16-ий такий пакет на підтримку України з початку президентства Джо Байдена", - сказав він.

Кірбі уточнив, що до нового пакета допомоги увійдуть додаткові системи HIMARS, "які українці використовували дуже ефективно для зміни ситуації на полі бою", а також додаткові снаряди для реактивних систем залпового вогню і артилерії.

Нагадаємо, президент США Джо Байден 8 липня підписав указ про виділення Україні військової допомоги в розмірі 400 мільйонів доларів, до якої увійшли зокрема чотири додаткові реактивні системи залпового вогню HIMARS.

Перед тим секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов стверджував, що Україна отримала від США й союзників 9 ракетних систем HIMARS і аналогічних комплексів, але для контрнаступу потребує ще десятки одиниць.

Нещодавно міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що перші реактивні системи залпового вогню М270 прибули до країни.