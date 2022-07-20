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Для ефективного стримування РФ Україні потрібно принаймні 50 систем HIMARS та M270
22:05 19.07.2022 |
Україні треба принаймні 50 систем HIMARS та M270, щоб ефективно стримувати ворога, а для ефективного контрнаступу - принаймні 100 таких систем, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.
"Ці системи дозволили нам знищити близько 30 командних пунктів і складів боєприпасів, коли ми почали використовувати лише 8 систем HIMARS. Наскільки, я знаю, у нас їх буде більше. Це значно сповільнило російський наступ і різко зменшило інтенсивність їхнього артилерійського обстрілу. Так що це того варто. Ми вдячні нашим партнерам за HIMARS і M270. Щоб ефективно стримувати ворога, нам потрібно принаймні 50 таких систем, враховуючи те, що наш фронт - майже 2500 км, це відстань між Барселоною та Варшавою", - сказав Резніков у ході дискусії, організованої Atlantic Council у вівторок.
На його думку, для ефективного контрнаступу Україні знадобиться щонайменше 100 таких систем, "які зможуть змінити правила гри на полі бою".
Міністр пояснив, що російські позиції знаходяться далеко від українських позицій, тому Україні потрібні ракетні системи дальністю понад 100-150 км, щоб уразити їх.
"Системи великої дальності дозволили б нам повністю зруйнувати логістику та швидко відрізати російських військових від їхньої підтримки", - зазначив Резніков.
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