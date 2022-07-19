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В Угорщині раптом заявили, що не проти транзиту зброї до України
18:44 19.07.2022 |
Заступник міністра закордонних справ Угорщини Левенте Мадяр у вівторок під час візиту до Львова заявив, що Будапешт готовий пропускати через свою територію усю допомогу, яку надають інші країни Україні - зокрема і військову.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Львівської міської ради.
"На відміну від багатьох західних партнерів, ми на собі відчули, що це таке - протистояння цій величезній східній державі. При цьому сама Угорщина не постачатиме своєї зброї - це наша стратегічна позиція. Однак треті країни можуть користуватися нашою територією", - запевнив Мадяр.
Також, за словами заступника глави угорського МЗС, Угорщина готова прийняти українських дітей у свої санаторії та табори, запропонувала допомогти в лікуванні цивільних та військових у медзакладах і запевнила в готовності надати 1000 стипендій для українців у своїх університетах.
Від початку конфлікту Угорщина не раз заявляла, що не буде надавати Україні зброї, щоб не стати стороною конфлікту з Росією, а також дозволяти транзит зброї через свою територію. Проте де факто такий транзит відбувається і "заборона транзиту" стосується лише перетину такими поставками кордону Угорщини з Україною.
На початку липня в інтерв'ю CNN глава угорського МЗС Петер Сійярто заявив, що Угорщина відмовилася брати участь у поставках західної зброї Україні, щоб не наражати на небезпеку російських обстрілів угорців, які проживають на Закарпатті. Очільник угорської громади Києва Тібор Томпа засудив слова Сійярто.
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