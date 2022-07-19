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Венедіктова наголошує, що процедуру звільнення генпрокурора з посади жорстко регламентовано
23:48 18.07.2022 |
Усунена з посади генерального прокурора України Ірина Венедіктова заявляє, що не має наміру коментувати питання свого усунення та наголошує, що процедуру звільнення генпрокурора з посади жорстко регламентовано.
"Відповідально заявляю, що станом сьогодні я не обговорювала це питання із жодною людиною. І зараз я теж утримуюся від коментарів, з однієї простої причини - не час", - написала Венедіктова у фейсбуці в понеділок.
Вона зазначила, що не може уявити, щоб подібні питання вирішувалися кулуарно. "Іншими словами, щойно завершиться стадія врегулювання ситуації, яка склалася в адекватному і зрозумілому для всіх сторін ключі, я дам вичерпний коментар", - написала Венедіктова.
За її словами, вона не має наміру сперечатися з думкою чи рішенням президента України Володимира Зеленського з цього питання. "Президент у своєму праві приймати рішення, зокрема обговорюване зараз. Процедура звільнення Генпрокурора всім добре відома, іншої немає, інша не передбачена законом", - зазначила Венедіктова.
"Якщо відповідна постанова буде зареєстрована у стінах Парламенту, я ні на секунду не задумаюся і прибуду на звіт до народних обранців", - додала вона.
Венедіктова наголосила, що впевнена у добрих результатах роботи на посаді і їй є чим пишатися.
Як повідомлялося, 17 липня президент України Володимир Зеленський усунув Венедіктову з посади генерального прокурора та призначив Олексія Симоненка виконуючим обов'язки генпрокурора.
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