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Верховна Рада усунула законодавче розмежування внутрішніх переселенців
23:11 18.07.2022 |
Верховна Рада України усунула законодавче розмежування внутрішньо переміщених осіб (ВПО) з окупованих Росією територій Донецької і Луганської областей та Криму. Відповідний законопроєкт 302 голосами народних депутатів ухвалений у понеділок, 18 липня.
Нова норма законодавства вносить зміни до Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб", а саме заміняє формулювання "тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополь" і "тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях" на термін "тимчасово окупована Російською Федерацією територія України".
Зміни були ініційовані з метою своєчасного реагування на ситуацію, що склалася в Україні після повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого 2022 року, зазначено у пояснювальній записці до документа. Зокрема, йдеться про те, що у ході бойових дій, що тривають у країні, окупованими можуть бути визнані й інші території України.
Того ж дня парламентський комітет з питань прав людини рекомендував прийняти за основу законопроєкт щодо забезпечення прав зареєстрованих ВПО на безоплатне отримання комунальних послуг та безоплатне тимчасове проживання у період дії воєнного стану.
За даними Міжнародної організації з міграції (МОМ), станом на 23 червня внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україні понад 6,2 мільйона ВПО.
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