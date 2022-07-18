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Україна завершила ратифікацію Стамбульської конвенції
Україна офіційно передала документи про ратифікацію Стамбульської конвенції заступнику генерального секретаря Ради Європи Бьорну Берге.
Про це написала у Twitter генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович Бурич, повідомляє "Європейська правда".
"Я тепло вітаю передачу сьогодні Україною документа про ратифікацію Стамбульської конвенції. Україна - 36-та держава-учасниця цього знакового договору", - йдеться у повідомленні.
Як відомо, 20 червня Верховна рада підтримала ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами, більш відомої як Стамбульська конвенція.
21 червня президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію Стамбульської конвенції.
Це рішення, що відкладалося багато років - зокрема, через позицію Всеукраїнської ради церков - було особливо важливими для Нідерландів та Швеції, двох країн-скептиків, які зрештою погодилися підтримати статус кандидата на вступ до ЄС для України.
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