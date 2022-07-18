Фінансові новини
- |
- 18.07.22
- |
- 15:38
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна допускає використання HIMARS проти цілей РФ у Криму
08:50 18.07.2022 |
Україна може застосувати реактивні системи залпового вогню HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) та інші РСЗВ далекої дії проти російських об'єктів у Криму. Про це у суботу, 16 липня, сказав в ефірі національного телемарафону представник генерального управління розвідки міністерства оборони України Вадим Скібіцький.
Відповідаючи на запитання журналістів, Скібіцький зазначив, що Кримський півострів став "хабом переміщення окупантів" звідки російська військова техніка та підкріплення потрапляють на південь України. Таким чином, скупчення техніки, боєприпасів та матеріалів можуть стати мішенню для РСЗВ, додав він.
Крім того, за його словами, Росія постійно використовує Чорноморський флот, що базується у Криму, для ракетних атак проти України. "І це теж одна з цілей, які необхідно вражати задля безпеки нашої країни", - сказав він.
Київ обіцяв не застосовувати HIMARS по території РФ
15 липня в інтерв'ю ВВС міністр оборони Олексій Резніков підтвердив, що отримавши від США системи HIMARS, Київ взяв зобов'язання не використовувати їх по російських об'єктах на території РФ. Він сказав, що глава Пентагону Ллойд Остін цікавився у нього щодо Криму, на що Резніков, за його словами, відповів американському колезі: "у нас достатньо стратегічних об'єктів на окупованих росіянами українських територіях".
Перші установки HIMARS, згідно з даними ЗМІ, ЗСУ отримали наприкінці червня. Відтоді українське військове керівництво повідомило про кілька успішних операцій по знищенню командних пунктів та складів з боєприпасами росіян на окупованих територіях України.
8 липня президент США Джо Байден санкціонував надання Україні нового пакета військової допомоги на суму до 400 мільйонів доларів, який серед іншого містить ще чотири одиниці РСЗВ HIMARS.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Країни ЄС дали політичну згоду на п'ятий транш військової допомоги для України
|Усунення з посади Баканова і Венедіктової не означає їх звільнення – заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов
|Зеленський призначив виконувача обов'язків голови СБУ
|Зеленський усунув голову СБУ Баканова та відсторонив генпрокурорку Венедіктову
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Рада звільнила міністерку соцполітики Лазебну - нардеп Железняк
|Країни ЄС дали політичну згоду на п'ятий транш військової допомоги для України
|Україна завершила ратифікацію Стамбульської конвенції
|Усунення з посади Баканова і Венедіктової не означає їх звільнення – заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов
|«Євросолідарність» вимагає від Баканова та Венедіктової звіту в парламенті відповідно до закону
|Зеленський призначив виконувача обов'язків голови СБУ
Бізнес
|Учёные создали графеновое «тату», которое позволит долго и скрыто отслеживать артериальное давление
|Удлиненный Bentley Bentayga получил «самые совершенные» кресла в мире
|Инвестиции в коммерческий термоядерный синтез выросли почти в 2,5 раза за год — реакторы могут появиться через 10–15 лет
|Volkswagen предложит оплачивать автопилот по километражу
|Новая причина для дефицита чипов — производители столкнутся с тотальной нехваткой охлаждающей жидкости для травления
|Учёные придумали, как эффективнее кипятить воду — это, кроме прочего, позволит лучше охлаждать чипы
|Samsung создала первую в отрасли память GDDR6 со скоростью в 24 Гбит/с