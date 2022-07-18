Фінансові новини
- |
- 18.07.22
- |
- 10:24
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Міністри фінансів G20 не узгодили спільну заяву через розбіжності щодо війни в Україні
08:25 18.07.2022 |
На дводенній зустрічі в Індонезії міністри фінансів G20 досягли, як це було названо, "сильного консенсусу" з низки питань, включаючи глобальну продовольчу безпеку, але залишилися розділеними щодо війни Росії в Україні.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.
Міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що розбіжності завадили міністрам фінансів і головам центральних банків опублікувати офіційне комюніке, але група погодилася з необхідністю вирішення проблеми продовольчої безпеки, що загострюється.
Західні країни запровадили жорсткі санкції проти Росії, звинувативши її у воєнних злочинах в Україні. Інші країни G20, включаючи Китай, Індію та Південну Африку, були більш стриманими у своїй реакції.
"Це складний час, тому що Росія є частиною G20 і не погоджується з нами щодо того, як характеризувати війну", - сказала Єллен.
Високопоставлені західні посадовці, включаючи Йеллен і міністра фінансів Канади Христю Фріланд, у п'ятницю засудили війну та розкритикували російських чиновників за величезні економічні наслідки, які вона спричинила.
Голова центрального банку Індонезії Перрі Варджійо в суботу закликав країни-члени залишатися зосередженими на цілях глобального економічного відновлення, оскільки вторгнення Росії затьмарює послідовні раунди багатосторонніх переговорів.
Аналітики кажуть, що неможливість домовитися про комюніке відображає слабкість колись могутнього економічного угруповання.
"Ми переживаємо некерований момент у світовій економіці, коли G20 паралізована війною Путіна, а G7 не в змозі керувати глобальними суспільними благами", - сказав Кевін Галлахер, який очолює Центр політики глобального розвитку Бостонського університету.
Міністр фінансів Індонезії Шрі Мульяні, який головував на дводенній зустрічі, сподівався, що делегати зможуть спільно вирішити питання зростання цін на сировинні товари, ескалацію кризи продовольчої безпеки та побічний вплив на здатність країн з низьким рівнем доходу виплачувати борги.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський усунув голову СБУ Баканова та відсторонив генпрокурорку Венедіктову
ТОП-НОВИНИ
|Компания для HIMARS: в Украину прибыли первые РСЗО M270
|Заморозить до конца войны. Будет ли Украина платить по внешним долгам
|Ответ на вымогательство. Зачем Ахметов уничтожил свою медиа-империю
|Данилов о реестре олигархов: он уже готов
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Україна допускає використання HIMARS проти цілей РФ у Криму
|Міністри фінансів G20 не узгодили спільну заяву через розбіжності щодо війни в Україні
|Глава МЗС Італії: політична криза ставить під загрозу поставки зброї Україні
|У Бундестазі закликають Шольца провести конференцію щодо України
|Зеленський усунув голову СБУ Баканова та відсторонив генпрокурорку Венедіктову
|Компания для HIMARS: в Украину прибыли первые РСЗО M270
Бізнес
|Volkswagen предложит оплачивать автопилот по километражу
|Новая причина для дефицита чипов — производители столкнутся с тотальной нехваткой охлаждающей жидкости для травления
|Учёные придумали, как эффективнее кипятить воду — это, кроме прочего, позволит лучше охлаждать чипы
|Samsung создала первую в отрасли память GDDR6 со скоростью в 24 Гбит/с
|Google подала судебный иск, намереваясь навсегда лишить владельцев Tinder доступа к своему магазину приложений
|Bosch вложит €3 млрд в разработку и производство чипов до 2026 года
|В Германии создали автомобильный электродвигатель с масляным охлаждением — его сложно перегреть даже при жёсткой эксплуатации