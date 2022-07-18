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У Бундестазі закликають Шольца провести конференцію щодо України
08:09 18.07.2022 |
Очільниця комітету німецького Бундестагу з оборони Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) закликала канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) якнайшвидше скликати "Національну конференцію щодо України" для узгодження подальших дій, спрямованих на підтримку Києва. Про це з посиланням на лист політикині повідомляє в неділю, 17 липня, агентство dpa.
За пропозицією Штрак-Ціммерманн, до конференції мають долучитися представники уряду, Збройних сил ФРН, промисловості та профспілок. "Мета має полягати в тому, щоб скласти впорядкований план та ініціювати наступні цілеспрямовані кроки за взаємної координації дій", - пише вона.
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"Поки українська армія відважно стримує жорстокий російський наступ і досягає військових успіхів, у тому числі завдяки нашій гуманітарній, економічній та військовій підтримці, Росія продовжує готуватися до великих наступів", - попередила голова комітету Бундестагу.
Як довго Україна зможе захищатися і якого успіху зрештою досягне, "залежить особливо від підтримки Німеччини", продовжила Штрак-Ціммерманн, закликаючи ФРН "взяти на себе лідерство в Європі" щодо підтримки України.
"Німеччина не повинна бути невдахою"
Як зазначає dpa, у травні, коли німецька влада не могла погодити постачання Україні важкого озброєння, Штрак-Ціммерманн уже зверталася до канцлера Шольца із закликом взяти під контроль координацію цих питань. У результаті ФРН почала постачати техніку Києву.
"Не має бути так, щоб у кінці війни світ сприймав ФРН як країну, що заважає, і невдаху тільки тому, що ми не в змозі організуватися і домовитися", - говорила Штрак-Ціммерманн у травні.
Військова допомога ФРН Україні
12 липня уряд Німеччини оновив на своєму сайті інформацію щодо наданої Україні військової підтримки. В оновленому переліку з'явилися САУ Panzerhaubitzen 2000, 155-мм артилерійські снаряди, протидронові гармати та сенсори.
Раніше німецький уряд звітував про передачу Україні, серед іншого, трьох тисяч набоїв до ручного протитанкового гранатомета Panzerfaust 3, майже 15 тисяч протитанкових мін, 500 протиповітряних ракет Stinger, майже трьох тисяч переносних зенітно-ракетних компексів "Стріла".
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