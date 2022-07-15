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АНАЛІТИКА

Министр соцполитики Лазебная подала в отставку

17:37 15.07.2022 |

Політика

 

Министр социальной политики Марина Лазебная подала в отставку. Об этом сообщил представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"В Верховную Раду Украины поступило заявление Лазебной Марины Владимировны об отставке с должности Министра социальной политики Украины", - написал Мельничук в Telegram.

Тем самым представитель подтвердил ходившие в последние дни слухи об отставке Лазебной.

По данным источников РБК-Украина, министерство может возглавить руководитель департамента социальной политики и здравоохранения в Офисе президента Оксана Жолнович.

Лазебная возглавляет Минсоц с марта 2020 года.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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