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Артур Еш
Министр соцполитики Лазебная подала в отставку
17:37 15.07.2022 |
Министр социальной политики Марина Лазебная подала в отставку. Об этом сообщил представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.
"В Верховную Раду Украины поступило заявление Лазебной Марины Владимировны об отставке с должности Министра социальной политики Украины", - написал Мельничук в Telegram.
Тем самым представитель подтвердил ходившие в последние дни слухи об отставке Лазебной.
По данным источников РБК-Украина, министерство может возглавить руководитель департамента социальной политики и здравоохранения в Офисе президента Оксана Жолнович.
Лазебная возглавляет Минсоц с марта 2020 года.
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