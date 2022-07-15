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70% немцев за продолжение поддержки Украины, несмотря на рост цен на энергоносители
17:21 15.07.2022 |
Большинство немцев выступают за дальнейшую поддержку Украины, несмотря на рост цен на энергоносители.
Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствуют результаты опроса Politbarometer для вещателя ZDF.
Война в Украине и санкции против России привели к заметному росту цен на энергоносители и не только на газ. Тем не менее, 70% всех респондентов хотят и дальше поддерживать Украину, даже если это означает высокие цены на энергоносители.
22% выступают за то, чтобы больше не поддерживать Украину с целью снова снизить цены на энергоносители. Больше тех, кто поддерживает помощь Украине среди сторонников "Зеленых" (95%), СДПГ (83%), ХДС (76%) и Свободной демократической партии (69%). В то же время примерно три четверти сторонников правопопулистской "Альтернативы для Германии" (78%) хотят прекращения помощи Украине.
Несмотря на столь сильную поддержку дальнейшей помощи Украине, меньше респондентов (35%) сейчас призывают к увеличению военной поддержки, чем в начале июля (44%). Как и две недели назад, 32% опрошенных выступают за сохранение уровня военной помощи, а 24% (в начале июля 18%) теперь поддерживают сокращение военной помощи.
Опрос проводился с 12 по 14 июля среди 1167 респондентов.
Напомним, 13 июля Германия опубликовала перечень оружия и боеприпасов, которые уже переданы Украине или должны быть переданы впоследствии для помощи в защите от российской агрессии.
В перечне - летальное и нелетальное оружие, переданное из запасов Вооруженных сил Германии или от немецких производителей за средства Германии для безопасности, как в 2022 году увеличили до 2 млрд евро.
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