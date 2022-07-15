70% немцев за продолжение поддержки Украины, несмотря на рост цен на энергоносители

Большинство немцев выступают за дальнейшую поддержку Украины, несмотря на рост цен на энергоносители.

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствуют результаты опроса Politbarometer для вещателя ZDF.

Война в Украине и санкции против России привели к заметному росту цен на энергоносители и не только на газ. Тем не менее, 70% всех респондентов хотят и дальше поддерживать Украину, даже если это означает высокие цены на энергоносители.

22% выступают за то, чтобы больше не поддерживать Украину с целью снова снизить цены на энергоносители. Больше тех, кто поддерживает помощь Украине среди сторонников "Зеленых" (95%), СДПГ (83%), ХДС (76%) и Свободной демократической партии (69%). В то же время примерно три четверти сторонников правопопулистской "Альтернативы для Германии" (78%) хотят прекращения помощи Украине.

Несмотря на столь сильную поддержку дальнейшей помощи Украине, меньше респондентов (35%) сейчас призывают к увеличению военной поддержки, чем в начале июля (44%). Как и две недели назад, 32% опрошенных выступают за сохранение уровня военной помощи, а 24% (в начале июля 18%) теперь поддерживают сокращение военной помощи.

Опрос проводился с 12 по 14 июля среди 1167 респондентов.

Напомним, 13 июля Германия опубликовала перечень оружия и боеприпасов, которые уже переданы Украине или должны быть переданы впоследствии для помощи в защите от российской агрессии.

В перечне - летальное и нелетальное оружие, переданное из запасов Вооруженных сил Германии или от немецких производителей за средства Германии для безопасности, как в 2022 году увеличили до 2 млрд евро.