Германия передала 80 пикапов для ВСУ

Германия в последние недели передала для Вооруженных сил Украины 80 пикапов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в Twitter посольства Германии в Украине.

"В последние три недели Германия передала Украине 80 пикапов для Вооруженных сил Украины" - говорится в сообщении.

Напомним, 13 июля Германия опубликовала перечень оружия и боеприпасов, которые уже переданы Украине или должны быть переданы впоследствии для помощи в защите от российской агрессии.

В перечне - летальное и нелетальное оружие, переданное из запасов Вооруженных сил Германии или от немецких производителей за средства Германии для безопасности, как в 2022 году увеличили до 2 млрд евро.