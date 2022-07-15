Фонд Порошенко и ОО «Справа громад» передают ВСУ 350 беспилотников из Эстонии

Подразделения Вооружённых сил Украины получат 350 беспилотников Autel, приобретённых Фондом Порошенко и волонтёрами ОО "Справа Громад". Всего было закуплено 50 БПЛА Autel EVO II 640T Dual с тепловизорами и дополнительными аккумуляторами и 300 БПЛА Autel EVO Lite+, сообщает пресс-служба партии "Европейская солидарность".

"Сегодня в Украину отправляются эти дроны, которые так нужны нашим военным. Эти дроны оснащены термокамерой, могут работать днём и ночью. В каждой роте Вооружённых сил Украины, которая получит этот дрон, он будет корректировать огонь артиллерии. Артиллерийские снаряды будут уничтожать эту нечисть, пришедшую на нашу землю", - заявил пятый президент Украины Петр Порошенко.

Он также поблагодарил правительство Эстонии за содействие в подготовке этого контракта.

Вместе с беспилотником бойцам передают обереги. Куклы-ангелы созданы руками украинок, которых приютила от войны дружеская Эстония.

"От имени всех женщин, которые сейчас вынуждены находиться именно здесь, хочу передать нашим военным таких ангелов - это мотанки, которые они делали своими руками. Чтобы оберегом охраняли наших военных. "С любовью и благодарностью" написано от руки. Согревало им душу. И мы все вместе верим в победу", - рассказала активистка Ассоциации украинских организаций в Эстонии Екатерина Кириченко.

