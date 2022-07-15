Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В США предложили выделить круглую сумму на обучение украинских пилотов на F-16

 

В Конгрессе США предлагают выделить 100 млн долларов, которые пойдут на обучение украинских пилотов на американских истребителях, в частности, F-15 и F-16.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналиста "Голоса Америки" Остапа Ярыша.

"Палата представителей приняла законопроект об оборонной политике на сумму 840 миллиардов долларов. Среди одобренных поправок было положение о выделении 100 миллионов долларов на обучение военных пилотов Украины на американских самолетах (в частности, F-15 и F-16)", - сообщил он со ссылкой на документ.

Что известно об истребителе F-16?

Это многофункциональный легкий военный реактивный самолет, который является самым массовым истребителем четвертого поколения. Он пользуется успехом на международном рынке и состоит на вооружении 25 стран, что делает его самым распространенным боевым самолетом в мире. Стоимость одной единицы F-16 (производство 1975 года) составляет 4,5 млн долларов. При этом модернизированный F-16D Block 52 стоит на рынке около 34 млн долларов.

Напомним, ранее в Белом доме объяснили, как США планируют оказывать Украине помощь по ленд-лизу.

Как известно, закон о ленд-лизе, среди прочего, расширяет полномочия президента США в соглашениях по поставкам военной помощи Украине. Фактически, позволяет отдавать в долг или в лизинг военное оборудование по упрощенным процедурам экспортного контроля.
За матеріалами: РБК-Украина
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 29,2549
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 29,2754
  0,1740
 0,59

Курс обміну валют на сьогодні, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,8314  0,06 0,16 37,7069  0,12 0,32
EUR 36,7282  0,14 0,39 37,7659  0,14 0,37

Міжбанківський ринок на 23.02.22, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 29,4300  0,39 1,34 29,4800  0,41 1,43
EUR 33,3500  0,40 1,21 33,4100  0,43 1,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес