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Австралия и Франция передали Украине средства радиационной защиты и мониторинга
22:10 14.07.2022 |
Украина получила большое количество средств радиационной защиты и оборудования для радиационного мониторинга от Австралии и Франции через Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).
Как сообщает "Европейская правда", об этом в четверг заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Он уточнил, что речь идет о средствах индивидуальной защиты, более 160 дозиметров и мониторах радиационного загрязнения. Австралия передала свое оборудование бесплатно, тогда как во Франции его приобрело МАГАТЭ.
"Это значительный шаг в нашей совместной помощи Украине с тем, чтобы уменьшить риск ядерного инцидента или радиологической чрезвычайной ситуации", - сказал Гросси и добавил, что это первая партия помощи, переданная Украине через Сеть реагирования и помощи МАГАТЭ (RANET).
В состав RANET на сегодняшний день входят 12 стран, в том числе Австралия и Франция. Сеть помогает Украине с радиологической безопасностью в условиях боевых действий.
Гендиректор МАГАТЭ отдельно упомянул ситуацию на Запорожской атомной электростанции, которая уже четыре месяца находится под российской оккупацией. По словам Гросси, инспекторы МАГАТЭ до сих пор не смогли совершить визит на объект, чтобы убедиться в его безопасности.
Украинская сторона утверждает, что ситуация на Запорожской АЭС остается крайне сложной, поскольку российские военные оказывают постоянное давление на обслуживающий ее персонал.
В марте Европейский Союз обратился в Международное агентство по атомной энергии с просьбой защитить украинские атомные станции и мобилизовать международную помощь в случае чрезвычайной ситуации.
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