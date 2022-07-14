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Залужный и Резников обсудили с послом США систему учета и прозрачности военной помощи
19:03 14.07.2022 |
Министр обороны Украины Алексей Резников и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обсудили с послом США в Украине Бриджит Бринк системы учета и прозрачности военной помощи.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины, пишет "Европейская правда".
Сообщается, что Резников и Залужный исключили любую утечку или бесконтрольное использование оружия.
Кроме того, затронули вопросы запуска систем развития логистического учета программ помощи.
Как сообщалось, в НАТО уверены, что Украина должным образом обеспечивает сохранность и учет оружия, получаемого от союзников в реализации права на самооборону от российской агрессии.
Ранее с подобным заявлением выступили и в Евросоюзе.
Напомним, в резонансном интервью "Европейской правде" конгрессвумен Виктория Спартц отметила якобы преграды в установлении надзора за американской военной помощью Украине.
Между тем 14 июля глава Офиса президента Андрей Ермак предложил Верховной раде создать Временную специальную комиссию, которая бы контролировала использование оружия, полученного от западных партнеров Украины.
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