Ахметов больше не подходит под определение олигарха. Помог Новинский – министр

Министр юстиции Денис Малюска считает, что Ринат Ахметов вышел из-под двух критериев признания олигархом. Это произошло благодаря закрытию собственных медиа, а также благодаря сложению мандата Вадимом Новинским. Об этом министр сказал в ходе дискуссии ОПОРА.Live в среду, 13 июля.

"Господин Новинский был прямой связью для того, чтобы признать олигархом господина Ахметова. Потому что они являются партнерами по бизнесу, а господин Новинский как народный депутат является политической фигурой. Поэтому отказ от мандата убрал прямую связь господина Ахметова с парламентом и убрал самый очевидный признак участия в политической жизни для господина Ахметова", - сказал министр.

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Олигархом могут признать человека, отвечающего трем из четырех критериев:

- участвует в политической жизни;

- оказывает значительное влияние на средства массовой информации;

- является бенефициаром монополии;

- имеет активы более 1 млн прожиточных минимумов (около 2,5 млрд грн).

В то же время Малюська предположил, что Ахметов, возможно, отказался от своих медиа не окончательно.

"Это мое субъективное мнение, не готов говорить, что это так, но кажется, что юридически это "нога в дверях" с тем, чтобы не закрыть себе полностью юридические механизмы возвращения в бизнес обратно", - сказал министр.

Он напомнил, что Ахметов указал на невозможность продажи медиа-бизнеса в определенный законом для продажи медиаактивов и в условиях российской военной агрессии против Украины.

"Эта фраза не имеет особого коммуникационного смысла, имеет только юридический, чтобы создать себе запас для дальнейшего возможного обжалования в судах, в международных судах, где угодно, с тем, чтобы вернуть либо себе активы, либо их денежную компенсацию со ссылкой на то, что либо власть, либо россияне поставили в затруднительное положение, где ценный актив пришлось отдавать бесплатно", - предполагает Малюска.