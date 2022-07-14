Евросоюз и ещё 43 страны поддержали заявление Украины против РФ в рамках Конвенции о геноциде

Европейская комиссия обнародовала совместное заявление Европейского Союза и 43 стран в поддержку заявления Украины против России в рамках Конвенции о предотвращении геноцида.

"Мы подтверждаем нашу поддержку заявления Украины о возбуждении дела против Российской Федерации в Международном Суде в соответствии с Конвенцией 1948 года о предотвращении преступления геноцида и наказании за него, которое направлено на установление того, что у России нет законных оснований для военных действий в Украине. на основании необоснованных обвинений в геноциде", - указывается в заявлении.

В заявлении также призывают РФ немедленно приостановить свои военные операции в Украине, как это предписано Судом в его Постановлении о временных мерах от 16 марта 2022 года.

"Как Суд неоднократно заявлял, его постановления о временных мерах имеют обязательную юридическую силу для сторон в споре. Таким образом, невыполнение постановления Суда от 16 марта 2022 года представляет собой дальнейшее нарушение Россией своих международных обязательств", - подчёркивается в заявлении.

Также подписанты заявления поприветствовали усилия Украины по обеспечению соблюдения международного права и возможности выполнения Судом своей основной функции по содействию мирному урегулированию споров.

"Конвенция о геноциде воплощает торжественное обязательство предотвращать преступление геноцида и привлекать виновных к ответственности. …В интересах всех государств-участников Конвенции о геноциде и, в более широком смысле, международного сообщества в целом, чтобы Конвенция не использовалась не по назначению или не подвергалась злоупотреблением. Вот почему стороны, подписавшие настоящую декларацию и являющиеся участниками Конвенции о геноциде, намереваются вмешаться в эти разбирательства", - подчёркивается в тексте заявления.

Страны, поддержавшие заявление, настаивают на том, что государства-участники Конвенции о геноциде должны иметь возможность поделиться с Международным Судом своими толкование некоторых существенных положений дела.

"В заключение мы повторяем, что Россия должна нести ответственность за свои действия. В связи с этим считаем, что нарушения Россией международного права влекут за собой её международную ответственность, а убытки и ущерб, понесённые Украиной в результате нарушений Россией международного права, требуют полного и безотлагательного возмещения со стороны России в соответствии с законодательством государства. обязанность. Мы ещё раз призываем международное сообщество изучить все варианты поддержки Украины в её разбирательстве в Международном суде", - подчёркивается в заявлении.