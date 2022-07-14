Фінансові новини
- |
- 14.07.22
- |
- 01:04
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Украина разрывает дипломатические отношения с Северной Кореей после признания «Л/ДНР»
21:53 13.07.2022 |
Украина разрывает дипломатические отношения с КНДР в ответ на признание ею так называемой "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
Об этом говорится в заявлении, обнародованном спикером МИД Украины Олегом Николенко, пишет "Европейская правда".
"Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает решение Корейской Народной Демократической Республики признать так называемую "независимость" временно оккупированных Российской Федерацией территорий в Донецкой и Луганской областях Украины", - говорится в заявлении.
Украина рассматривает это решение как попытку подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины со стороны Пхеньяна, грубое нарушение Конституции Украины, Устава ООН и основополагающих норм и принципов международного права.
"Признание северокорейским режимом "субъектности" российских оккупационных режимов в Донецкой и Луганщине ничтожно, не будет иметь юридических последствий и не изменит международно признанных границ Украины", - говорится в заявлении.
В ответ на недружественный акт Украина заявляет о разрыве дипломатических отношений с Корейской Народной Демократической Республикой.
В то же время политические и экономические контакты с КНДР не осуществляются из-за наложенных на эту страну международных санкций, подчеркнули в МИД.
"Обращение России к КНДР о поддержке в легитимизации силового захвата части украинской территории говорит больше о токсичности Москвы, чем Пхеньяна. В России больше не осталось союзников в мире, кроме стран, зависящих от нее финансово и политически, а уровень изоляции РФ скоро достигнет уровня изоляции КНДР. Украина и дальше будет максимально жестко реагировать на посягательство на ее суверенитет и территориальную целостность", - подчеркнул министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Ранее в среду российские информационные агентства, в том числе государственные, сообщили о признании Северной Кореей независимости ОРДЛО.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Ответ на вымогательство. Зачем Ахметов уничтожил свою медиа-империю
ТОП-НОВИНИ
|Данилов о реестре олигархов: он уже готов
|Портнова выпустили из Украины в июне, в ГПСУ не говорят на каких основаниях, - «Схемы»
|Совет ЕС утвердил предложение Еврокомиссии предоставить 1 млрд евро первого транша нового макрофина для Украины
|Международный арбитраж признал свою юрисдикцию в споре по инциденту в Керченском проливе
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Белый дом отреагировал на обращение конгрессвумен Спартц по Украине
|Посол ЕС: назначение главы САП – технически самое простое требование Еврокомиссии к Украине
|Послы G7 снова напомнили о назначении руководителя САП
|Евросоюз и ещё 43 страны поддержали заявление Украины против РФ в рамках Конвенции о геноциде
|Украина разрывает дипломатические отношения с Северной Кореей после признания «Л/ДНР»
|Ответ на вымогательство. Зачем Ахметов уничтожил свою медиа-империю
Бізнес
|Опубликованы переписки руководства и внутренние документы Uber — компания сознательно нарушала законы в разных странах
|Китай начал строительство радара, способного обнаруживать объекты на расстоянии до 150 миллиона километров
|Alibaba и Tencent оштрафованы в Китае за нарушение правил раскрытия информации
|Китай будет тщательно контролировать вывод данных за рубеж
|На американский десантный корабль установили 3D-принтер
|Экс-главе «Формулы-1» Берни Экклстоуну предъявлены обвинения в налоговом мошенничестве
|Ericsson, Qualcomm и Thales намерены вывести связь 5G за пределы Земли и наделить смартфоны спутниковой связью