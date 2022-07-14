Украина разрывает дипломатические отношения с Северной Кореей после признания «Л/ДНР»

Украина разрывает дипломатические отношения с КНДР в ответ на признание ею так называемой "независимости" "ДНР" и "ЛНР".

Об этом говорится в заявлении, обнародованном спикером МИД Украины Олегом Николенко, пишет "Европейская правда".

"Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает решение Корейской Народной Демократической Республики признать так называемую "независимость" временно оккупированных Российской Федерацией территорий в Донецкой и Луганской областях Украины", - говорится в заявлении.

Украина рассматривает это решение как попытку подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины со стороны Пхеньяна, грубое нарушение Конституции Украины, Устава ООН и основополагающих норм и принципов международного права.

"Признание северокорейским режимом "субъектности" российских оккупационных режимов в Донецкой и Луганщине ничтожно, не будет иметь юридических последствий и не изменит международно признанных границ Украины", - говорится в заявлении.

В ответ на недружественный акт Украина заявляет о разрыве дипломатических отношений с Корейской Народной Демократической Республикой.

В то же время политические и экономические контакты с КНДР не осуществляются из-за наложенных на эту страну международных санкций, подчеркнули в МИД.

"Обращение России к КНДР о поддержке в легитимизации силового захвата части украинской территории говорит больше о токсичности Москвы, чем Пхеньяна. В России больше не осталось союзников в мире, кроме стран, зависящих от нее финансово и политически, а уровень изоляции РФ скоро достигнет уровня изоляции КНДР. Украина и дальше будет максимально жестко реагировать на посягательство на ее суверенитет и территориальную целостность", - подчеркнул министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Ранее в среду российские информационные агентства, в том числе государственные, сообщили о признании Северной Кореей независимости ОРДЛО.