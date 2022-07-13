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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Французская компания Matiere передаст Украине 36 легкосборных мостов - Кулеба
15:39 13.07.2022 |
Французская компания Matiere передаст Украине 36 легкосборных мостов, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Вместе с французским правительством и федерацией французских промышленников MEDEF мы договорились о передаче Украине 36 легкосборных мостов длиной от 23 до 46 метров от кампании Matiere. Эти конструкции смогут быстро заменить разрушенные украинские мосты, а впоследствии заменить их на постоянной основе", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в среду.
По его словам, французская компания Matiere имеет многолетний опыт работы по быстрому развертыванию мостовых переходов для автомобильного и железнодорожного транспорта, особенно в странах, где война разрушила инфраструктуру.
"Уже 25 июля инженеры компании прибудут в Украину и проведут совместную оценочную миссию с инженерами "Укравтодора". Потенциально, компания рассматривает возможность развертывания производства этих мостовых переходов в Украине", - отметил Кулеба.
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