ГБР открыло дело в связи с вбросом фэйка о якобы уничтожении Бюро материалов резонансных дел

Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило об открытии уголовного производства по факту вмешательства в работу правоохранительного органа после появления в информационном пространстве сообщений о якобы уничтожении Бюро материалов общественно-резонансных уголовных производств.

"Во время российской военной агрессии против Украины некоторые деятели занимаются расшатыванием ситуации в стране и распространяют недостоверную информацию... Поскольку такие действия могут содержать признаки уголовного правонарушения, следователи ГБР, по материалам Управления внутреннего контроля, открыли уголовное производство по ч.2 ст.343 Уголовного кодекса Украины (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа, судебного эксперта, работника государственной исполнительной службы, частного исполнителя)", - сообщается на сайте Бюро в среду.

При этом в ГБР подчеркнули, что все уголовные производства, в том числе и резонансные (по подписанию "Харьковских соглашений", разгону Майдана, "угольному делу" и другие), расследуются и будут переданы в суд в установленные сроки. Уничтожению же подверглись некоторые носители другой информации, находящейся под грифом "секретно".

"В начале горячей фазы войны России против Украины ГБР, как и другие правоохранительные органы, уничтожило только те отдельные материальные носители секретной информации, относительно которых были соответствующие законодательные требования, регламентированные "Порядком организации и обеспечения режима секретности в государственных органах, органах местного самоуправления, предприятиях, учреждениях и организациях"... Эти правомерные действия ГБР никоим образом не влияют на качество и полноту расследования каких-либо уголовных производств", - подчеркнули в ведомстве.

В ГБР заявили, что обвинения в их адрес в якобы безосновательном уничтожении важных материалов, осложняющих дальнейшее расследование резонансных дел, не соответствует действительности, а их целью является. "Цель таких сообщений - дискредитировать Бюро в условиях военного времени и разбалансировать всю правоохранительную систему, а также вывести из-под ответственности отдельных чиновников и чиновников, совершивших незаконные действия или бездействия", - резюмировали в Бюро.

Как сообщалось, в ГБР заявили о недостоверности появившейся в ряде СМИ информации об уничтожении ведомством материалов резонансных уголовных производств еще 8 июля, назвав ее "откровенно манипулятивной". В ГБР также отметили, что некоторые производства, об уничтожении которых появилась информация, за последние три месяца переданы в суд.

