Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ГБР открыло дело в связи с вбросом фэйка о якобы уничтожении Бюро материалов резонансных дел

12:37 13.07.2022 |

Політика

 

Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило об открытии уголовного производства по факту вмешательства в работу правоохранительного органа после появления в информационном пространстве сообщений о якобы уничтожении Бюро материалов общественно-резонансных уголовных производств.

"Во время российской военной агрессии против Украины некоторые деятели занимаются расшатыванием ситуации в стране и распространяют недостоверную информацию... Поскольку такие действия могут содержать признаки уголовного правонарушения, следователи ГБР, по материалам Управления внутреннего контроля, открыли уголовное производство по ч.2 ст.343 Уголовного кодекса Украины (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа, судебного эксперта, работника государственной исполнительной службы, частного исполнителя)", - сообщается на сайте Бюро в среду.

При этом в ГБР подчеркнули, что все уголовные производства, в том числе и резонансные (по подписанию "Харьковских соглашений", разгону Майдана, "угольному делу" и другие), расследуются и будут переданы в суд в установленные сроки. Уничтожению же подверглись некоторые носители другой информации, находящейся под грифом "секретно".

"В начале горячей фазы войны России против Украины ГБР, как и другие правоохранительные органы, уничтожило только те отдельные материальные носители секретной информации, относительно которых были соответствующие законодательные требования, регламентированные "Порядком организации и обеспечения режима секретности в государственных органах, органах местного самоуправления, предприятиях, учреждениях и организациях"... Эти правомерные действия ГБР никоим образом не влияют на качество и полноту расследования каких-либо уголовных производств", - подчеркнули в ведомстве.

В ГБР заявили, что обвинения в их адрес в якобы безосновательном уничтожении важных материалов, осложняющих дальнейшее расследование резонансных дел, не соответствует действительности, а их целью является. "Цель таких сообщений - дискредитировать Бюро в условиях военного времени и разбалансировать всю правоохранительную систему, а также вывести из-под ответственности отдельных чиновников и чиновников, совершивших незаконные действия или бездействия", - резюмировали в Бюро.

Как сообщалось, в ГБР заявили о недостоверности появившейся в ряде СМИ информации об уничтожении ведомством материалов резонансных уголовных производств еще 8 июля, назвав ее "откровенно манипулятивной". В ГБР также отметили, что некоторые производства, об уничтожении которых появилась информация, за последние три месяца переданы в суд.
За матеріалами: Интерфакс-Украина
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 29,2549
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 29,3675
  0,1434
 0,49

Курс обміну валют на сьогодні, 10:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,6742  0,16 0,45 37,7506  0,32 0,85
EUR 36,7480  0,20 0,55 37,9374  0,30 0,78

Міжбанківський ринок на 23.02.22, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 29,4300  0,39 1,34 29,4800  0,41 1,43
EUR 33,3500  0,40 1,21 33,4100  0,43 1,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес