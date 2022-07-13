Официальный Берлин рассказал, какое оружие передал и планирует передать Украине

Германия опубликовала перечень оружия и боеприпасов, которые уже переданы Украине или должны быть переданы в будущем для помощи в защите от российской агрессии.

Как пишет "Европейская правда", список опубликовало Министерство иностранных дел Германии.

В перечне - летальное и нелетальное оружие, переданное из запасов Вооруженных сил Германии или от немецких производителей за средства Германии на поддержку безопасности, которые в 2022 году увеличили до 2 млрд евро. Отмечается, что эти дополнительные средства, прежде всего, предусмотрены для поддержки Украины и взносов Германии в Европейский инструмент по поддержанию мира (фонд, через который страны ЕС совместно финансируют приобретение оружия для Украины).

В списке оружия, которое уже поставлено Украине:

- 3000 единиц противотанкового оружия Panzerfaust-3 с 900 пусковыми установками

- 14 900 противотанковых мин

- 500 переносных зенитно-ракетных комплексов STINGER

- 2700 ПЗРК "Стрела"

- 7 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, а также запчасти и обучение для украинских военных (совместно с Нидерландами);

- 21,8 млн патронов для стрелкового оружия

- 50 противобункерных ракет

- 100 пулеметов MG 3 с 500 запасными стволами и затворами

- 100 000 ручных гранат

- 5300 зарядов взрывчатки

- 100 тыс. метров детонационного шнура и 100 тыс. детонаторов

- 350 тысяч детонаторов

- 10 500 снарядов калибра 155mm

- 10 единиц оружия против БПЛА

- 14 сенсоров и генераторов помех для борьбы с беспилотниками

- 100 автоинжекторных устройств

- 28 000 шлемов

- 15 паллет военного обмундирования

- 280 единиц транспорта, как грузовики, минибусы, внедорожники

- 100 палаток

- 12 генераторов

- 6 паллет материала для обезвреживания взрывоопасных предметов

- 125 биноклей

- 1200 госпитальных кроватей

- 18 паллет медицинского материала и 60 хирургических светильников

- защитная одежда и хирургические маски

- 10000 спальников

- 600 защитных очков

- одна радиочастотная система

- 3 тысячи полевых телефонов со вспомогательным оборудованием

- один полевой госпиталь (совместно с Эстонией)

- 353 прибора ночного видения

- 4 электронных устройства для борьбы с беспилотниками

- 165 полевых очков

- оборудование для медиков, в том числе рюкзаки и бандажи

- 38 лазерных дальномеров

- дизельное топливо и бензин (длительные поставки)

- 10 тонн жидкости AdBlue для двигателей;

- 500 единиц медицинской марли

- 402 тысяч готовых обедов для военных в полевых условиях

- запчасти для МиГ-29;

- 30 защищенных автомобилей.

В списке оружия и оборудования, которое планируют передать (дать не указывают из соображений безопасности):

- 53 тысячи снарядов для самоходных зенитных установок

- 8 мобильных радаров наземного наблюдения и тепловизоры

- три Panzerhaubitzen 2000

- 4000 выстрелов для зенитных самоходных установок

- 10 автономных надводных судов

- около 30 прицепов, два трактора и 4 трейлера

- 43 разведывательных дронов

- высокочастотный блок с оборудованием

- 10 защищенных транспортных средств и 80 пикапов

- 7 устройств для создания радиопомех

- 8 электронных устройств для борьбы с дронами

- 4 переносных системы с удаленным контролем для разминирования территории

- 65 холодильников для медицинского материала

- машина с системой обеззараживания

- 54 БТР (системы из Дании, Германия финансирует обновление)

- 30 зенитных самоходных установок GEPARD и 6000 снарядов

- система противовоздушной обороны IRIS-T

- система контрбатарейной борьбы COBRA

- три РЗСВ MARS с боеприпасами

- 100 тысяч аптечек

- три бронированных эвакуационных машины

Также 12 июля министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ожидает хорошие новости после разговора с министром обороны Германии Кристине Ламбрехт по поставкам вооружений.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил обязательство Берлина поставлять Украине современное вооружение. Но в правительстве отмечали, что по организационным причинам и из-за проблем безопасности говорить о графиках поставки оружия Украине сложно.