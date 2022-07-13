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Официальный Берлин рассказал, какое оружие передал и планирует передать Украине
11:56 13.07.2022 |
Германия опубликовала перечень оружия и боеприпасов, которые уже переданы Украине или должны быть переданы в будущем для помощи в защите от российской агрессии.
Как пишет "Европейская правда", список опубликовало Министерство иностранных дел Германии.
В перечне - летальное и нелетальное оружие, переданное из запасов Вооруженных сил Германии или от немецких производителей за средства Германии на поддержку безопасности, которые в 2022 году увеличили до 2 млрд евро. Отмечается, что эти дополнительные средства, прежде всего, предусмотрены для поддержки Украины и взносов Германии в Европейский инструмент по поддержанию мира (фонд, через который страны ЕС совместно финансируют приобретение оружия для Украины).
В списке оружия, которое уже поставлено Украине:
- 3000 единиц противотанкового оружия Panzerfaust-3 с 900 пусковыми установками
- 14 900 противотанковых мин
- 500 переносных зенитно-ракетных комплексов STINGER
- 2700 ПЗРК "Стрела"
- 7 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, а также запчасти и обучение для украинских военных (совместно с Нидерландами);
- 21,8 млн патронов для стрелкового оружия
- 50 противобункерных ракет
- 100 пулеметов MG 3 с 500 запасными стволами и затворами
- 100 000 ручных гранат
- 5300 зарядов взрывчатки
- 100 тыс. метров детонационного шнура и 100 тыс. детонаторов
- 350 тысяч детонаторов
- 10 500 снарядов калибра 155mm
- 10 единиц оружия против БПЛА
- 14 сенсоров и генераторов помех для борьбы с беспилотниками
- 100 автоинжекторных устройств
- 28 000 шлемов
- 15 паллет военного обмундирования
- 280 единиц транспорта, как грузовики, минибусы, внедорожники
- 100 палаток
- 12 генераторов
- 6 паллет материала для обезвреживания взрывоопасных предметов
- 125 биноклей
- 1200 госпитальных кроватей
- 18 паллет медицинского материала и 60 хирургических светильников
- защитная одежда и хирургические маски
- 10000 спальников
- 600 защитных очков
- одна радиочастотная система
- 3 тысячи полевых телефонов со вспомогательным оборудованием
- один полевой госпиталь (совместно с Эстонией)
- 353 прибора ночного видения
- 4 электронных устройства для борьбы с беспилотниками
- 165 полевых очков
- оборудование для медиков, в том числе рюкзаки и бандажи
- 38 лазерных дальномеров
- дизельное топливо и бензин (длительные поставки)
- 10 тонн жидкости AdBlue для двигателей;
- 500 единиц медицинской марли
- 402 тысяч готовых обедов для военных в полевых условиях
- запчасти для МиГ-29;
- 30 защищенных автомобилей.
В списке оружия и оборудования, которое планируют передать (дать не указывают из соображений безопасности):
- 53 тысячи снарядов для самоходных зенитных установок
- 8 мобильных радаров наземного наблюдения и тепловизоры
- три Panzerhaubitzen 2000
- 4000 выстрелов для зенитных самоходных установок
- 10 автономных надводных судов
- около 30 прицепов, два трактора и 4 трейлера
- 43 разведывательных дронов
- высокочастотный блок с оборудованием
- 10 защищенных транспортных средств и 80 пикапов
- 7 устройств для создания радиопомех
- 8 электронных устройств для борьбы с дронами
- 4 переносных системы с удаленным контролем для разминирования территории
- 65 холодильников для медицинского материала
- машина с системой обеззараживания
- 54 БТР (системы из Дании, Германия финансирует обновление)
- 30 зенитных самоходных установок GEPARD и 6000 снарядов
- система противовоздушной обороны IRIS-T
- система контрбатарейной борьбы COBRA
- три РЗСВ MARS с боеприпасами
- 100 тысяч аптечек
- три бронированных эвакуационных машины
Также 12 июля министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ожидает хорошие новости после разговора с министром обороны Германии Кристине Ламбрехт по поставкам вооружений.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил обязательство Берлина поставлять Украине современное вооружение. Но в правительстве отмечали, что по организационным причинам и из-за проблем безопасности говорить о графиках поставки оружия Украине сложно.
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