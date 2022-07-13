Правительство подготовит законопроекты об экзамене для получения гражданства Украины

Соответствующее протокольное поручение по выполнению задачи президента Украины поддержали сегодня во время заседания правительства, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

Он отметил, что Министерство юстиции и Министерство внутренних дел должны подготовить и внести на рассмотрение правительства соответствующие проекты законов. Кроме того, Министерству образования и науки совместно с Национальной комиссией по стандартам государственного языка поручено разработать и утвердить программы экзамена на уровень владения государственным языком, по истории Украины и основам Конституции Украины.

"Гражданство Украины сегодня - это привилегия. И каждый, кто на него претендует, должен знать и понимать основополагающие принципы нашей страны", - подчеркнул Шмигаль.

Ранее глава Нацагентства по предотвращению коррупции Александр Новиков рассказал, что российский миллиардер, совладелец "Альфа-групп" Михаил Фридман ведет консультации с украинскими властями по получению гражданства Украины.

"Насколько мне известно, Михаил Фридман консультируется с украинскими властями относительно того, чтобы получить украинское гражданство и перерегистрировать основные активы в Украину. Такой сценарий возможен и для других крупных российских бизнесменов украинского происхождения, например, это Виктор Вексельберг, родившийся в Дрогобыче", - сказал Новиков.