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АНАЛІТИКА

Украина присоединится к программе технологического сотрудничества вооруженных сил НАТО

 

Украина стала ассоциированным членом многосторонней программы взаимосовместимости (МИР), осуществляющей технологическое сотрудничество армий государств-членов НАТО.

Об этом во вторник заявил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

О членстве в МИР Украине уже сообщили официальными дипломатическими каналами. Кроме того, украинский флаг будет включен в шаблон оформления всех документов МИР.

Членство в МИР означает, что Украина получила право совместно разрабатывать и вносить изменения в ключевые стандарты НАТО, касающиеся взаимодействия систем боевого управления и смежных стандартов.

"Украина имеет мощный ИТ потенциал и является достойным союзником НАТО. Уверен, мы привнесем свою экспертизу в развитие коллективной безопасности", - отметил Резников.

Многосторонняя программа интероперабельности (MIP) является программой технологического сотрудничества вооруженных сил НАТО. Она создана на уровне национальных разработчиков информационных систем боевого управления и стремится достичь интероперабельности национальных систем категории C2IS (информационных систем оперативно-тактического контроля).

При поддержке Трастового фонда Украина-НАТО и программы MIP была усовершенствована украинская система ситуационной осведомленности "Дельта", которая с 2016 года разрабатывается украинскими военными ИТ-специалистами. Взаимодействие МИР и разработчиков системы "Дельта" осуществляется с 2019 года.

Напомним, на саммите в Мадриде лидеры НАТО приняли новую Стратегическую концепцию, официально изменившую статус России в отношениях с Альянсом и определяющую РФ самой серьезной и непосредственной угрозой безопасности союзников.

Кроме того, участники саммита НАТО в Мадриде утвердили комплексный пакет помощи Украине, в который входят коммуникации безопасности, поставки горючего, медицинское оборудование, оборудование для противостояния биологическому, химическому и ядерному оружию, оборудование для борьбы с дронами.
 

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