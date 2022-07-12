Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

SCM раскрыла детали выхода Ахметова из медиабизнеса: лицензии аннулируют, активы оставляют

17:08 12.07.2022 |

Політика

 

Холдинг Рината Ахметова System Capital Management приступил к процедуре аннулирования всех государственных лицензий на вещание и провайдера программной услуги, которые были у его Медиа Группы Украина. Выпуск печатных средств массовой информации, принадлежавших МГУ, останавливается. Об этом SCM сообщил во вторник, 12 июля.

Скорость принятия решения об аннулировании лицензий может занять от месяца до двух. В этот период МГУ продолжит выполнять взятые на себя обязательства по лицензионным соглашениям и будет продолжать трансляцию и участие в национальном марафоне новостей, а также в иновещании (FreeДом).

Выход любых собственных проектов и производство контента на всех телеканалах, изданиях, онлайн-площадках группы прекращается.

Вместе с отказом от лицензий на вещание каналов медиагруппы прекращается дистрибуция этих каналов за границей, в том числе в Польше.

В 00:00 12 июля 2022 года МГУ прекратила обновление своих онлайн-медиа.

Судьба журнала Vogue будет определена отдельно с владельцем бренда CondeNast путем консультаций.

Все активы МГУ остаются в его собственности. Речь идет о технике и другом оборудовании, о библиотеке, интеллектуальных правах и правах на бренды, в том числе - "Украина", "Украина 24", "Сегодня". Будущую судьбу этих активов определят в ближайшие дни.

"Решение по выходу SCM из медиабизнеса было тяжелым и вынужденным. Мы создали МГУ практически с нуля, вместе с огромными профессиональными коллективами вывели ее в абсолютные лидеры украинского медиарынка. Мы планировали создавать качественный украинский контент и дальше - сериалы, фильмы, шоу, новости. Но государством был принят абсолютно дискриминационный закон [об олигархах], который делает наши дальнейшие инвестиции в медиа в Украине невозможными", - заявила директор по связям с общественностью и коммуникациям SCM Наталья Емченко.

Что такое Медиа Группа Украина

Группа имеет 11 телеканалов (в том числе Украина, Украина 24, каналы Футбол 1/2/3, НЛО, Индиго), платформу OLL TV, издание Сегодня и журнал Vogue UA. В холдинге работает 4000 человек. Входит в группу компаний SCM . По результатам 2020 года, канал Украина был самым популярным в Украине и охватывал 13,4% всех телезрителей, свидетельствует отчет Детектор медиа.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 29,2549
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 29,3675
  0,1434
 0,49

Курс обміну валют на сьогодні, 10:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,5108  0,80 2,24 37,4319  0,73 1,99
EUR 36,5474  0,41 1,13 37,6420  0,34 0,92

Міжбанківський ринок на 23.02.22, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 29,4300  0,39 1,34 29,4800  0,41 1,43
EUR 33,3500  0,40 1,21 33,4100  0,43 1,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес