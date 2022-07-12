SCM раскрыла детали выхода Ахметова из медиабизнеса: лицензии аннулируют, активы оставляют

Холдинг Рината Ахметова System Capital Management приступил к процедуре аннулирования всех государственных лицензий на вещание и провайдера программной услуги, которые были у его Медиа Группы Украина. Выпуск печатных средств массовой информации, принадлежавших МГУ, останавливается. Об этом SCM сообщил во вторник, 12 июля.

Скорость принятия решения об аннулировании лицензий может занять от месяца до двух. В этот период МГУ продолжит выполнять взятые на себя обязательства по лицензионным соглашениям и будет продолжать трансляцию и участие в национальном марафоне новостей, а также в иновещании (FreeДом).

Выход любых собственных проектов и производство контента на всех телеканалах, изданиях, онлайн-площадках группы прекращается.

Вместе с отказом от лицензий на вещание каналов медиагруппы прекращается дистрибуция этих каналов за границей, в том числе в Польше.

В 00:00 12 июля 2022 года МГУ прекратила обновление своих онлайн-медиа.

Судьба журнала Vogue будет определена отдельно с владельцем бренда CondeNast путем консультаций.

Все активы МГУ остаются в его собственности. Речь идет о технике и другом оборудовании, о библиотеке, интеллектуальных правах и правах на бренды, в том числе - "Украина", "Украина 24", "Сегодня". Будущую судьбу этих активов определят в ближайшие дни.

"Решение по выходу SCM из медиабизнеса было тяжелым и вынужденным. Мы создали МГУ практически с нуля, вместе с огромными профессиональными коллективами вывели ее в абсолютные лидеры украинского медиарынка. Мы планировали создавать качественный украинский контент и дальше - сериалы, фильмы, шоу, новости. Но государством был принят абсолютно дискриминационный закон [об олигархах], который делает наши дальнейшие инвестиции в медиа в Украине невозможными", - заявила директор по связям с общественностью и коммуникациям SCM Наталья Емченко.

Что такое Медиа Группа Украина

Группа имеет 11 телеканалов (в том числе Украина, Украина 24, каналы Футбол 1/2/3, НЛО, Индиго), платформу OLL TV, издание Сегодня и журнал Vogue UA. В холдинге работает 4000 человек. Входит в группу компаний SCM . По результатам 2020 года, канал Украина был самым популярным в Украине и охватывал 13,4% всех телезрителей, свидетельствует отчет Детектор медиа.