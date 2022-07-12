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В ФРГ ответили на критику Киева за передачу России турбины Siemens
09:01 12.07.2022 |
Передача России турбины Siemens для газопровода "Северный поток-1" не подпадает под санкции ЕС, поскольку они не касаются поставок газа. Об этом заявила представительница правительства Германии в понедельник, 11 июля.
При введении санкций Евросоюз исходит из того, что они не должны нанести больше вреда ЕС и Германии, чем наносят России, объяснила она. Ранее немецкие власти договорились с Канадой, что Оттава передаст Берлину турбину, необходимую для обслуживания газопровода "Северный поток", которая находилась в Монреале на ремонте. Канада не могла передать ее России, поскольку это нарушило бы введенные против страны санкции.
Чтобы Канада смогла переправить турбину Германии из санкций было сделано временное исключение. В правительстве ФРГ указали, что "если это облегчит принятие решения для канадцев в юридическом смысле", Берлин поддержит передачу техники германским партнерам, а не Москве. Возвращение турбины лишит Россию предлога осуществлять поставки газа на уровне, который значительно ниже стандартного, посчитали в Берлине.
Зеленский обвинил Германию в уступках России
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение об "исключении из санкций" было воспринято в Москве как "проявление слабости". "Такова их логика. И теперь можно не сомневаться, что Россия постарается не просто максимально ограничить поставки газа в Европу, а полностью прекратить их в самый острый момент", - предупредил Зеленский.
По его словам, каждая уступка воспринимается российским руководством как стимул для дальнейшего, более сильного, давления. "Россия никогда не играла по правилам в энергетическом секторе и не будет делать этого сейчас, если не увидит силу", - сказал украинский президент, который призвал пересмотреть решение по турбине.
В Германии опасаются, что "Северный поток" не возобновит работу
С середины июня Россия резко сократила объемы поставок газа по "Северному потоку" - до 40 процентов от проектной мощности, объяснив это, в том числе отсутствием турбины. Берлин тогда отметил, что основной причиной для сокращения поставок он считает политические мотивы.
"Сегодня мы вынуждены констатировать: Россия использует энергию как оружие. Никто ведь не верит в то, что Россия сокращает свои поставки газа исключительно по техническим причинам", - заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz).
С 11 по 21 июля обе нитки газопровода "Северный поток" будут временно остановлены. Компания-оператор Nord Stream AG объяснила это "плановыми профилактическими работами".
Глава Федерального агентства по сетям (Bundesnetzagentur, BNetzA) Клаус Мюллер (Klaus Müller) предупредил о риске, что техработы на "Северном потоке" превратятся в "непрекращающееся техобслуживание" по политическим мотивам. Через "Северный поток" проходит 55 млрд кубометров газа в год. В 2021 году Германия потребляла 100 млрд кубометров, напоминает агентство Reuters.
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