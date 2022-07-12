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Хакеры рассылают украинцам электронные письма якобы от имени государства: как их опознать
21:50 11.07.2022 |
Хакеры массово распространяют опасные письма с темой "Объединенный официальный отчет о гуманитарной ситуации. Украина" со скомпрометированных электронных адресов государственных органов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госспецсвязи.
Письма содержат вложения в виде XLS-документа с названием "Гуманитарная катастрофа Украины с 24 февраля 2022 года.xls".
Этот документ содержит макрос, активация которого приведет к запуску файла "baseupd.exe". Открытие файла повлечет поражение компьютера вредоносной программой Cobalt Strike Beacon.
Кибератаку связывают с деятельностью группы UAC-0056, уже подозреваемой в кибератаке на госорганизации Украины, которая произошла 7 июля.
Специалисты группы быстрого реагирования на компьютерные инциденты CERT-UA устанавливают обстоятельства компрометации учетных записей электронной почты, а также блокируют сервера управления вредоносной программой.
Кроме этого, Госспецсвязи настоятельно рекомендует использовать многофакторную аутентификацию для электронной почты с целью усиления собственной защиты.
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