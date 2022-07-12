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Внимание! Злоумышленники проводят фейковый опрос от имени РБК-Украина

21:47 11.07.2022 |

Політика

Внимание! Злоумышленники проводят фейковый опрос от имени РБК-Украина

 

От имени РБК-Украина злоумышленники через социальные сети рекламируют некий соцопрос, к которому редакция не имеет никакого отношения. Будьте внимательны и избегайте участия в подобных провокациях.

Аферисты "клонировали" стартовую страницу РБК-Украина, призывая пользователей социальных сетей принять участие в соцопросе. Кроме того, преступники запрашивают персональные данные пользователей, вероятно, с целью дальнейшего мошенничества. Ни в коем случае не участвуйте в подобных "опросах".

Ни издание РБК-Украина, ни органы власти в Украине не проводят никаких подобных опросов, цель которых явная дискредитация и манипуляция общественным мнением.

РБК-Украина уже обратилось в Национальную полицию, Службу безопасности и Министерство цифровой трансформации по этому вопросу. Издание рассчитывает на поддержку госорганов в блокировании страницы "Вільний народ" в Facebook и сайта www.rbk.kiev.ua, который не имеет никакого отношения к редакции РБК-Украина и нарушает авторские права.
За матеріалами: РБК-Украина
 

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