Фінансові новини
- |
- 11.07.22
- |
- 13:50
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Никифоров о заявлениях Спартца по Ермаку: Это дело американской депутатки и американского президента
07:38 11.07.2022 |
В Офисе президента говорят, что не получали никаких писем или обращений со стороны конгрессвумен Виктории Спартц, ранее обнародовавшей список претензий к главе Офиса президента Андрею Ермаку.
Об этом "Общественному" сказал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, информирует Цензор.НЕТ.
"Это дело американской депутатки и американского Президента. Дадим им самим разобраться. Там звучат какие-то обвинения. Если у Виктории Спартц есть доказательства своих обвинений, пусть обнародует их. Пока, кроме обвинений одной из сотен этих депутатов, мы ничего не услышали", - сказал Никифоров. .
Напомним, ранее конгрессвумен Виктория Спартц написала открытое обращение президенту США Джо Байдену с призывом проверить "возможные связи" главы Офиса президента Андрея Ермака со страной-оккупантом Россией. МИД Украины ответил, что эти заявления - манипуляция. После этого Спартц призывал МИД воздержаться от нападок, а Зеленского - решить вопрос Ермака.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Кабмин отменил перечень товаров критического импорта
|НБУ разрешил покупать валюту для импорта любых товаров и увеличил предельные сроки расчетов по экспортно-импортным операциям до 180 дней
|Еврокомиссия официально пригласила Украину присоединиться к «таможенному безвизу»
|Европарламент одобрил 1 млрд евро макрофина для Украины
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Германия решила проблему с боеприпасами для «Gepard», которые передадут Украине - СМИ
|Экс-глава НБУ Гонтарева советует отказаться от завышенных запросов на финансирование восстановления и оценивает привлечение в $150 млрд
|Никифоров о заявлениях Спартца по Ермаку: Это дело американской депутатки и американского президента
|Спартц: Зеленский должен решить проблему Ермака, а МИД стоит воздержаться от нападок
|Зеленский уволил Мельника и еще четырех украинских послов
|Spiegel: Президент ФРГ потребовал от Зеленского объяснений из-за отмены визита в Киев
|Байден вскоре анонсирует новый пакет помощи для Украины с еще четырьмя HIMARS - СМИ
Бізнес
|Мировой рынок услуг кибербезопасности достигнет $390 млрд
|Самые производительные смартфоны Android по всему миру — от субфлагманов до недорогих моделей в рейтинге AnTuTu
|В Китае создали ИИ для оценки лояльности членов Компартии
|Евросоюз обязал все новые автомобили оснащать ограничителем скорости
|Британский суд принял к рассмотрению иск против Apple на $1,8 млрд
Как отметил суд, доктор Кент «провела исследование взаимодействия пользователей с цифровыми платформами и приложениями», после чего заявила, что Apple своими действиями исключила любую возможность конкуренции, то есть фактически оказалась монополистом в распространении приложений и соответствующих финансовых операциях.
|США хотят запретить продавать оборудование компании ASML по производству чипов в Китай
|Представлен 1088-сильный водородный гиперкар с дизайном Pininfarina