Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Германия решила проблему с боеприпасами для «Gepard», которые передадут Украине - СМИ

Германия решила проблему с боеприпасами для «Gepard», которые передадут Украине - СМИ

 

Германия решила проблему с поставками боеприпасов в Украину для зенитных самоходных артиллерийских установок "Gepard".

Об этом пишет Spiegel, сообщает "Европейская правда".

По данным издания, после нескольких недель усилий офис немецкого правительства совместно с Министерством обороны Норвегии нашли производителя, который может производить дополнительные боеприпасы.

Поставка боеприпасов для "Gepard" ранее считалась проблемой, поскольку для них было доступно лишь чуть менее 60 тысяч 35-мм снарядов.

Gepard может стрелять со скоростью до 1000 выстрелов в минуту. Впрочем, в реальных условиях он стреляет короткими очередями, приспособленными к цели.

Правительство Германии сначала нашло боеприпасы в Южной Америке, но их передача Украине не была одобрена страной-производителем Швейцарией. Несколько дней назад поиски были более успешными в Норвегии

Местный производитель может производить специальные 35-мм снаряды, сообщили правительственные круги в конце прошлой недели. Они должны быть испытаны на стрельбище Бундесвера в Путлосе (Шлезвиг-Гольштейн) уже на следующей неделе.

Что касается поставок самой техники, ничто не должно помешать передать Украине 30 единиц "Gepard". Производитель систем уже обучает украинских солдат в Германии использованию зенитных установок, которые будет использоваться в Украине для защиты городов и другой критической инфраструктуры.

Если все пойдет по плану, первые системы должны быть доставлены в Украину уже в июле.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 29,2549
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 29,7010
  0,1097
 0,37

Курс обміну валют на сьогодні, 09:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 35,7114  0,37 1,05 36,7000  0,60 1,65
EUR 36,1405  0,23 0,64 37,2976  0,32 0,87

Міжбанківський ринок на 23.02.22, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 29,4300  0,39 1,34 29,4800  0,41 1,43
EUR 33,3500  0,40 1,21 33,4100  0,43 1,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес