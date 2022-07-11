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АНАЛІТИКА

Зеленский уволил Мельника и еще четырех украинских послов

07:12 11.07.2022 |

Політика

 

Украинский президент Владимир Зеленский уволил Андрея Мельника с поста чрезвычайного и полномочного посла Украины в ФРГ. Соответствующий указ размещен в субботу, 9 июля, на странице официального интернет-преставительства Зеленского.

Сам дипломат пока не прокомментировал решение.

Уволены также послы Украины в Венгрии, Индии, Норвегии и Чехии: Любовь Непоп, Игорь Полиха, Вячеслав Яцюк и Евгений Перебийнос.

Увольнение Мельника ожидалось. Ранее газеты Bild и Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники сообщили, что дипломата вскоре переведут работать в министерство иностранных дел в Киеве, а затем - еще до конца осени - могут назначить заместителем главы МИД Украины. Предшественник Мельника на посту посла в Германии - Павел Климкин - вернувшись в 2014 году из Берлина в Киев, на тот момент возглавил украинский МИД.

Андрей Мельник занимал пост посла Украины в Германии с января 2015 года, это - необычайно долгий срок для дипломата, констатировало агентство dpa. За плечами у 46-летнего Мельника, владеющего немецким и английским языками, - почти 25 лет дипломатической службы. В 2007-2010 годах он был генеральным консулом Украины в Гамбурге, затем возглавлял один из департаментов МИД в Киеве.

Критиковал немецких политиков в резкой форме

В последнее время он неоднократно в резкой форме критиковал немецких политиков, в том числе канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) за недостаточную, по словам дипломата, поддержку Украины.

Кроме того, в интервью германскому журналисту Тило Юнгу (Tilo Jung), создателю политического YouTube-шоу Jung&Naiv Мельник, в частности, выступил с утверждением: "Нет никаких доказательств того, что бандеровцы убили сотни тысяч евреев". "Это - нарратив, который до сих пор продвигают русские, он находит поддержку в Германии, Польше и Израиле", - предположил занимавший на тот момент пост главы дипмиссии.

Позднее дипломат отверг обвинения в банализации Холокоста.

В МИД Украины отмежевались от слов Мельника

В украинском МИД отмежевались от слов Мельника. "Мнение, которое посол Украины в Германии Андрей Мельник высказал в интервью немецкому журналисту, является его собственным и не отражает позицию министерства иностранных дел Украины", - подчеркнули в ведомстве.

"Высказывания украинского посла - искажение исторических фактов"

В свою очередь в посольстве Израиля в Берлине подвергли слова дипломата резкой критике. "Высказывания украинского посла - это искажение исторических фактов, банализация Холокоста и оскорбление (памяти. - Ред.) тех, кто был убит Бандерой и его сторонниками", - подчеркивалось в заявлении израильской дипмиссии. Слова Мельника "также подрывают мужественную борьбу украинского народа (за право - Ред.) жить в соответствии с демократическими ценностями и в мире", указали в диппредставительстве.

Слова Мельника вызвали широкий резонанс в Германии, на них бурно отреагировали СМИ и соцсети.

"Любой немецкий политик, спортсмен, артист, журналист, который публично высказался бы в такой манере об известном фашисте и, вероятно, массовом убийце, как Бандера, предстал бы в Германии перед судом и - по праву - подвергся бы остракизму", - написал в Twitter, в частности, телережиссер Том Бон (Tom Bohn).
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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