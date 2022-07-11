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АНАЛІТИКА

Spiegel: Президент ФРГ потребовал от Зеленского объяснений из-за отмены визита в Киев

 

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) в настойчивой форме потребовал от президента Украины Владимира Зеленского объяснить, почему был отменен его визит в Киев в апреле. О подробностях их разговора после дипломатического скандала в пятницу, 8 июля, сообщил еженедельник Der Spiegel.

По сведениям издания, телефонная беседа состоялась 5 мая и длилась 45 минут. Президенты ФРГ и Украины общались через переводчика и обсуждали войну, российскую агрессию и возможный приезд Штайнмайера в Киев.

Штайнмайер назвал отмену визита "историческим афронтом"

Говоря об отмене апрельского визита, Зеленский, как указывает Der Spiegel, сообщил, что произошло недопонимание и подробности случившегося ему неизвестны. В ответ президент ФРГ назвал произошедшее "историческим афронтом" и подчеркнул, что подобное нарушение дипломатических традиций является неприемлемым. По сведениям издания, Франк-Вальтер Штайнмайер трижды просил Владимира Зеленского объяснить случившееся.

Официально по итогам разговора сообщалось, что президент ФРГ выразил солидарность с президентом Украины и получил приглашение в Киев. Однако конкретная дата визита пока не назначена.

Шольц посетил Киев в июне

В конце июня в пресс-службе президента ФРГ сообщали, что Франк-Вальтер Штайнмайер поздравил Владимира Зеленского с предоставлением Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз и заверил в дальнейшей поддержке со стороны Германии. Стороны также обсудили подготовку к возможному визиту Штайнмайера в Киев.

Канцлер Германии Олаф Шольц посетил столицу Украины 16 июня. Он, а также президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Йоханнис приехали в Киев в знак солидарности. До этого Шольц заявлял, что препятствием для его визита является отказ Украины принять президента Франка-Вальтера Штайнмайера.

Скандал вокруг несостоявшегося визита

12 апреля стало известно, что украинская сторона не захотела принять с визитом президента Германии Штайнмайера. Посол Украины в Берлине Андрей Мельник незадолго до этого дал понять, что в Киеве, скорее, ждут визита канцлера ФРГ. Мельник подверг резкой критике федерального президента и обвинил его в том, что тот якобы "на протяжении десятилетий плел паутину контактов с Россией". Дипломат при этом указывал на деятельность Штайнмайера в качестве министра иностранных дел ФРГ и главы ведомства канцлера.

В Берлине решение Киева отклонить визит президента Германии в украинскую столицу восприняли с удивлением. С соответствующим заявлением во вторник, 12 апреля, выступил представитель правительства ФРГ. По его словам, "федеральный президент четко и недвусмысленно занимает позицию на стороне Украины". Германия была и остается в международном масштабе одной из самых решительных сторонниц Украины, и это тесно связано с многолетней работой нынешнего федерального президента", - подчеркнул он.

Представители ведущих политических партий Германии также выступили с критикой позиции Киева.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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