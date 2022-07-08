Фінансові новини
- |
- 08.07.22
- |
- 23:02
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Байден вскоре анонсирует новый пакет помощи для Украины с еще четырьмя HIMARS - СМИ
22:28 08.07.2022 |
По информации западных СМИ, президент США Джо Байден в ближайшее время объявит о новом пакете военной помощи для Украины в размере 400 млн долларов, в котором предусмотрены еще четыре системы реактивного залпового огня HIMARS.
Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет корреспондент Foreign Policy Джек Детч, а также Reuters и Washington Post.
"Администрация Байдена объявляет новый пакет военной помощи для Украины на 400 млн долларов, в который включены еще четыре системы HIMARS... Таким образом, общее количество переданных Украине от США HIMARS достигнет двенадцати", - сообщил Джек Детч, цитируя неназванного чиновника Пентагона.
Кроме них, в пакете предусматриваются более точные боеприпасы для ранее переданных гаубиц, которые есть на вооружении у США, но еще не предоставлялись Украине.
По информации Reuters, приказ уже подписан, хотя на официальных ресурсах Белого дома и Пентагона о нем пока не сообщается.
Агентство также пишет, что с новыми системами HIMARS, которые планируют передать, их будет уже 12.
Чиновник, с которым общались корреспонденты, отметил, что Украина успешно нанесла удары по тылам российских войск на оккупированных территориях, подорвав их способность дальше интенсивно применять артиллерию. Он сказал также, что после заявлений России о якобы уничтожении двух HIMARS было установлено, что все они еще находятся на вооружении.
Джек Детч, очевидно, цитируя того же чиновника, пишет, что США имеют данные о низком моральном духе в рядах российских военных и что с такими масштабными потерями этих проблем "невозможно не иметь".
Чиновник отметил также, что Украина "мастерски" отошла на лучшие оборонные позиции после отступления из агломерации Северодонецка и Лисичанска.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|НБУ разрешил покупать валюту для импорта любых товаров и увеличил предельные сроки расчетов по экспортно-импортным операциям до 180 дней
|Еврокомиссия официально пригласила Украину присоединиться к «таможенному безвизу»
|Европарламент одобрил 1 млрд евро макрофина для Украины
|Борис Джонсон заявил об отставке с поста премьер-министра Великобритании
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Байден вскоре анонсирует новый пакет помощи для Украины с еще четырьмя HIMARS - СМИ
|Рада отменила на время войны ограничения на подарки для чиновников и депутатов в случае использования их на нужны ВСУ или гумпомощь
|Курт Волкер: Победа Украины как суверенной демократии уже гарантирована
|Канада передаст Украине 39 бронетранспортеров
|Зеленский приказал отменить запрет по перемещению военнообязанных
|Украина подала заявку на вступление в Организацию экономического сотрудничества и развития
Бізнес
|Британский суд принял к рассмотрению иск против Apple на $1,8 млрд
Как отметил суд, доктор Кент «провела исследование взаимодействия пользователей с цифровыми платформами и приложениями», после чего заявила, что Apple своими действиями исключила любую возможность конкуренции, то есть фактически оказалась монополистом в распространении приложений и соответствующих финансовых операциях.
|США хотят запретить продавать оборудование компании ASML по производству чипов в Китай
|Представлен 1088-сильный водородный гиперкар с дизайном Pininfarina
|Какими смартфонами больше всего довольны пользователи. Второе место в рейтинге Antutu неожиданно занял совсем не флагман
|В Шотландии откроют центр изучения глобальной квантовой связи
|Представлен Xiaomi 12S Ultra — флагман за $900 с камерой Leica на огромном 1-дюймовом сенсоре
|В США испытали первые перовскитные солнечные элементы, способные работать 30 лет без замены