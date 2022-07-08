Байден вскоре анонсирует новый пакет помощи для Украины с еще четырьмя HIMARS - СМИ

По информации западных СМИ, президент США Джо Байден в ближайшее время объявит о новом пакете военной помощи для Украины в размере 400 млн долларов, в котором предусмотрены еще четыре системы реактивного залпового огня HIMARS.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет корреспондент Foreign Policy Джек Детч, а также Reuters и Washington Post.

"Администрация Байдена объявляет новый пакет военной помощи для Украины на 400 млн долларов, в который включены еще четыре системы HIMARS... Таким образом, общее количество переданных Украине от США HIMARS достигнет двенадцати", - сообщил Джек Детч, цитируя неназванного чиновника Пентагона.

Кроме них, в пакете предусматриваются более точные боеприпасы для ранее переданных гаубиц, которые есть на вооружении у США, но еще не предоставлялись Украине.

По информации Reuters, приказ уже подписан, хотя на официальных ресурсах Белого дома и Пентагона о нем пока не сообщается.

Агентство также пишет, что с новыми системами HIMARS, которые планируют передать, их будет уже 12.

Чиновник, с которым общались корреспонденты, отметил, что Украина успешно нанесла удары по тылам российских войск на оккупированных территориях, подорвав их способность дальше интенсивно применять артиллерию. Он сказал также, что после заявлений России о якобы уничтожении двух HIMARS было установлено, что все они еще находятся на вооружении.

Джек Детч, очевидно, цитируя того же чиновника, пишет, что США имеют данные о низком моральном духе в рядах российских военных и что с такими масштабными потерями этих проблем "невозможно не иметь".

Чиновник отметил также, что Украина "мастерски" отошла на лучшие оборонные позиции после отступления из агломерации Северодонецка и Лисичанска.