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Канада передаст Украине 39 бронетранспортеров
07:42 08.07.2022 |
Канада направит в Украину 39 бронированных боевых машин огневой поддержки производства General Dynamics этим летом.
Об этом заявила министр обороны Канады Анита Ананд, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Бронемашины изготовлены на заводе General Dynamics в Лондоне, Онтарио. Техника может использоваться в качестве санитарных, ремонтно-эвакуационных машин, а также для перевозки войск. Передача партии новой бронетехники является частью военной поддержки Украине в размере 500 миллионов канадских долларов, предусмотренной в бюджете Канады еще в апреле.
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