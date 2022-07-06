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АНАЛІТИКА

Украина получит 10 самоходных артиллерийских установок от Британии

 

В телефонном разговоре с Владимиром Зеленским во вторник премьер-министр Великобритании Борис Джонсон проинформировал его о прибытии в Украину десяти самоходных артиллерийских установок "в ближайшие недели".

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщила канцелярия Джонсона по итогам разговора.

"Президент Зеленский рассказал о текущей ситуации в Украине и последнем продвижении России, а премьер-министр проинформировал о последних поставках британского военного оборудования, в том числе 10 самоходных артиллерийских установок и барражирующих боеприпасов, которые прибудут в ближайшие дни и недели", - говорится в сообщении.

Какие именно САУ получит Украина, не уточняется.

Джонсон также подчеркнул, что мир поддерживает Украину, а украинские вооруженные силы способны отвоевать территорию, захваченную российскими силами.

Среди других тем разговора глав Украины и Британии - вопрос экспорта украинского продовольствия, судьба попавших в плен РФ британских добровольцев, результаты конференции по восстановлению Украины в Лугано и проведение "Евровидения-2023".

"Премьер-министр сказал, что Великобритания обратилась в Европейский союз вещателей с просьбой рассмотреть предложения Украины по этому мероприятию", - говорится в сообщении.
Ключові теги: Британія
 

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