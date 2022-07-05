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АНАЛІТИКА

Боррель: Только уход России из Украины положит конец войне

 

Прекратить развязанную Россией войну в Украине путем "принятия российского диктата" невозможно, добиться этого позволит лишь вывод войск РФ с украинской территории,уверен верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Уважение территориальной целостности государств и неприменение силы - это не западные или европейские принципы, а положения, которые лежат в основе международного права, говорится в заявлении Борреля, обнародованном в понедельник, 4 июля, Европейской службой внешних связей (EEAS). ОднакоРоссия "бесцеремонно попирает" эти правила, и "согласие с их нарушением открыло бы дверь для закона джунглей в глобальном масштабе", подчеркнул глава европейской дипломатии.

По словам Жозепа Борреля, экономическая взаимозависимость - вопреки той позиции, которую Европа наивно занимала всего несколько лет назад, - не означает автоматического умиротворения в международных отношениях. Поэтому "императивом" является переход к концепции, в которой Европа превратится в отдельную силу на международной арене, полагает Боррель.

"Мы не хотим вступать в войну с Россией"

"Поскольку мы не хотим вступать в войну с Россией, в основе ответа (Евросоюза. - Ред.) теперь лежат экономические санкции. Они уже начали оказывать влияние, и это будет еще заметнее в ближайшие месяцы", - указал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

На данном этапе ограничительные меры ЕС направлены против почти 1200 физических и 98 юридических лиц в России, а также против значительного числа секторов российской экономики, напомнили в EEAS.

Воздействие санкций на экономику ЕС

К концу 2022 года Европа сократит импорт российской нефти на 90 процентов. Кроме того, ЕС оперативно снижает ввоз газа из РФ.

В военной сфере санкции ограничивают возможности России по производству оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" или стратегических крылатых ракет Х-101. Те немногие автомобили, которые смогут выпускать российские производители, будут поступать на рынок "без подушек безопасности и автоматических коробок передач", подчеркнул Боррель.

По его словам, нефтяная промышленность РФ будет страдать не только от ухода иностранных операторов, но и от затрудненного доступа к передовым технологиям, таким как горизонтальное бурение.

России придется вывести из обращения большую часть своих самолетов, чтобы с помощью запчастей комплектовать свои воздушные суда, констатируют в EEAS. "К этому следует добавить потерю доступа к финансовым рынкам, невозможность участия в основных глобальных исследовательских сетях и массовую утечку мозгов", - указал Жозеп Боррель.

Путин не изменит стратегических расчетов в ближайшее время

"Приведут ли эти значительные и все растущие последствия к тому, что (президент РФ. - Ред.) Владимир Путин изменит свои стратегические расчеты? Вероятно, в ближайшем будущем нет: в своих действиях он не руководствуется в первую очередь экономической логикой", - признал глава европейской дипломатии. Тем не менее санкции заставляют его выбирать, вкладывать средства в гражданское производство или же в военный сектор ("либо в масло, либо в пушки" - говорится в заявлении Борреля. - Ред.) и загоняют его в тиски, которые постепенно сжимаются все туже, отметил дипломат.

Ранее, по окончании заседания министров иностранных дел ЕС в Люксембурге 20 июня, Жозеп Боррель заявил, что Москва хочет физически уничтожить Украину. "Путин хочет физически разрушить Украину - хочет разрушить инфраструктуру, города, чтобы уничтожить саму идею украинской нации", - предупредил он.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Росія, ЄС
 

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